«Бавария» — «Боруссия» Д. Томасу Тухелю нельзя ошибаться

Если он действительно верит, что догонит «Байер», то должен выигрывать каждый следующий матч.

30 марта состоится матч 27-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д. Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.48. Шансы дортмундцев оцениваются в 6.40. На ничью дают коэффициент 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д 30 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра «Бавария» — «Боруссия» Д получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.37.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д (30.03.2024)

Решающий этап наступил в чемпионате Германии. Игра 27-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд запланирована на 30 марта. Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

«Красные» в этом сезоне оказались в непривычной роли догоняющих, поскольку из-за нескольких неудачных игр растеряли много очков. Осечкой лихо воспользовался «Байер», который под управлением Хаби Алонсо мощно прогрессирует и пока на 10 очков опережает мюнхенцев в турнирной таблице Бундеслиги. Но гонка за титул далеко не закончена.

Ментальность «Баварии» сильна. Неудачно складывающийся сезон лишь на некоторое время выбил команду из колеи. Игроки почувствовали уверенность в собственных силах, а тренер прекратил экспериментировать. Томас Тухель вернулся к схеме, которая принесла ему успех и известность ещё во времена работы с дортмундской «Боруссией».

У Тухеля под рукой достаточное количество сильных исполнителей из линии атаки, которых обязательно нужно разместить на поле. Место в центре Гарри Кейна не обсуждается, и если англичанин будет готов, то выйдет в стартовом составе. Из-за травмы он пропустил матчи сборной, но недавно приступил к тренировкам и мотивирован сыграть со «шмелями».

В новой схеме отлично провёл минувший матч с «Дармштадтом» (5:2) Джамал Мусиала и отметился дублем. Его великолепная техника и умение не терять мяч под прессингом станут главным козырем «Баварии» наряду с феноменальной результативностью Кейна.

Гарри нацелен побить рекорд Роберта Левандовского по количеству голов в одном сезоне Бундеслиги. Пока у англичанина на счету 31 мяч, и он на 10 голов отстаёт от поляка, но, учитывая железный характер Кейна, ничего исключать нельзя. Не в пользу «Баварии» травма голкипера Мануэля Нойера, но ветеран уже не так надёжен в этом сезоне, и «красным» придётся искать победу в атаке.

Источники сообщают, что Эдин Терзич может сохранить пост наставника дортмундской «Боруссии», если пройдёт мадридский «Атлетико» в Лиге чемпионов и завершит сезон Бундеслиги в четвёрке сильнейших. В последнее время команда прибавила в стабильности, но состав явно требует усиления.

Джейдон Санчо, который перешёл зимой на правах аренды из «МЮ», восстанавливает репутацию и уже решил несколько ключевых эпизодов в пользу дортмундцев. Весьма вероятно, что «шмели» выкупят атакующего полузащитника и вокруг него будут строить новую команду.

В первом круге мюнхенцы разгромили на выезде «Боруссию» (4:0) и наверняка хотят повторить этот результат. Шансы у них высокие, поскольку в клубе улеглись страсти. Тухель занялся своими прямыми обязанностями, и это оказало положительный эффект на команду. Изучим ставку на победу «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.20.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д 30 марта 2024 года

«Бавария» собралась, стиснула зубы и вернулась к погоне за «Байером». Кейн должен сыграть, и это важный фактор в пользу «красных». Тухель сумел найти схему, в которой полностью раскрывается атакующий потенциал команды и его подопечные много забивают. «Боруссия» нестабильна и вряд ли выдержит давление соперника. Отсюда наша ставка на победу мюнхенцев и тотал больше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.20.