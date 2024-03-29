«Спартак» – «Металлург», шестой матч. Москва подействует на «Магнитку»

30 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» – «Металлург». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.30. Шансы магнитогорцев оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» – «Металлург» 30 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.70.

Анализ и прогноз на шестой матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» – «Металлург» (30.03.2024)

Четвертьфиналы Кубка Гагарина могут завершиться уже 30 марта, если магнитогорцы закроют серию с красно-белыми. Но Алексей Жамнов и домашние трибуны сделают всё возможное, чтобы этого не случилось. В шестом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» будет принимать «Металлург» на арене «Мегаспорт». Начало игры – в 17:00 мск.

«Гладиаторы» возвращаются домой не в самом лучшем настроении. Они так красиво сравняли счёт в серии с «лисами», но проиграли последний матч и вновь заняли место догоняющих. Такому положению не позавидуешь. Если у «Металлурга» есть две попытки пройти в полуфинал, то «Спартак» в случае поражения покинет Кубок Гагарина.

Всё это должно оказывать давление на хоккеистов. Они чувствуют огромную ответственность за результат. Тем более на них будут смотреть болельщики, которые всё ещё верят в команду.

В такие моменты ответственность за атмосферу в раздевалке должен взять на себя опытный Илья Ковальчук, пропустивший пятый матч. Пусть от него нет ощутимой пользы на льду, но именно он может дать правильные советы и мотивировать своих одноклубников.

Интересный факт – за пять матчей в серии между «Металлургом» и «Спартаком» не было ни одной выездной победы. Все встречи выигрывала домашняя команда. Если доверять такой статистике, то нас ожидает ещё седьмая игра. К тому же после двух поражений в Москве Андрей Разин жаловался, что на него и его подопечных подействовала столица. Ничего не изменилось за столь короткий срок.

Да и матчи между клубами получаются разносторонними. Сначала «Металлург» дважды выигрывал всухую – 4:0 и 1:0, затем «Спартак» побеждал со счётом 5:2 и 1:0. Минувшую встречу выиграли «лисы» — 5:3. Сложно предугадать, в каком стиле будут действовать команды в шестом матче. Они могут выявить победителя при всего лишь одной заброшенной шайбе, а могут устроить парад голов.

Понятно только одно – подопечные Алексея Жамнова точно не отдадут легко домашнюю игру. Так как Ковальчук получил отдых в минувшей встрече, он наверняка появится на льду. Пусть и не проведёт матч полноценно, но должен помочь своим одноклубникам. Как минимум морально. Плюс не в пользу Андрея Разина вновь будут работать московская арена и сумасшедшая поддержка красно-белых. Мы предлагаем поставить на победу «Спартака» в матче за 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» – «Металлург» 30 марта 2024 года

В пяти встречах серии между красно-белыми и «лисами» побеждали только выступающие на домашней арене. На этот раз очередь «гладиаторов» принимать магнитогорцев. «Спартак» проигрывает со счётом 2-3. У него остался последний шанс спастись. Помогут в этом родные болельщики, новый план Алексея Жамнова и, конечно же, подсказки от ветерана Ковальчука. «Металлург» чувствует себя некомфортно на выезде. Даже с «Амуром» он выступал в гостях неубедительно. Поэтому наша осторожная ставка будет на победу «Спартака» с учётом овертайма за 1.75.

Ставка: итоговая победа «Спартака» за 1.75.