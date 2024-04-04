«Вашингтон» — «Питтсбург». Только от Овечкина зависит выход в плей-офф

Александр сделает разницу в самом важном матче сезона. Когда он не забивает — команда теряет очки.

5 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.37. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 5 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Питтсбург» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» (05.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

До окончания регулярного чемпионата НХЛ осталось совсем мало времени. В Столичном дивизионе завязалась упорная борьба за выход в плей-офф. 5 апреля на «Кэпитал Уан-Арене» встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Вашингтон» был шикарен во второй половине марта. Он уверенно обыграл ряд сильных и неудобных соперников, поднявшись в зону плей-офф. Собранная командная игра и талант отдельно взятых хоккеистов, в частности Александра Овечкина — вот что сопутствовало отличным результатам.

Капитан «столичных» забросил восемь шайб в последних восьми мартовских встречах. Он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 46 шайб. Всё шло как по маслу. До тех пор пока Александр не перестал забивать. В последних четырёх встречах «Вашингтон» с трудом победил «Детройт» (4:3 ОТ), уступил «Торонто» (1:5), «Бостону» (2:3 Б) и «Баффало» (2:6).

«Кэпиталз» спустились в зону уайлд-кард в турнирной таблице Столичного дивизиона. У них по-прежнему очень хорошие шансы на выход в плей-офф, но необходимо прекратить терять очки. Отрыв от «Айлендерс» и как раз «Питтсбурга» сократился до опасного расстояния. Хорошо, что «Филадельфия» угодила в чёрную полосу и сама не может оторваться.

Вся надежда на Овечкина. Во встрече с «Баффало» он прервал свою четырёхматчевую серию без результативных действий. 38-летний нападающий отдал голевой пас, который стал для него 696-м за карьеру. Александр делит второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Больше передач только у Евгения Малкина (794).

Капитан «столичных» ведёт команду за собой. Он заражает партнёров по клубу уверенностью и боевым духом. Предстоящий матч очень важен. Александру нужно сыграть с предельной концентрацией и усердием. Его пример должен вдохновить других хоккеистов «столичных».

«Питтсбург» после затяжного кризисного периода очень классно прибавил. В последних шести встречах он уступил только «Колорадо» (4:5 ОТ) и «Коламбусу» (3:4 Б). Победили подопечные опытного Майка Салливана «Каролину» (4:1), «Блю Джекетс» (3:2), «Рейнджерс» (5:2) и «Нью-Джерси» (6:3).

Что-то невероятное творит Сидни Кросби. В этих шести играх он забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач. Капитан «Питтсбурга» повторил фантастическое достижение Уэйна Гретцки. Он гарантировал себе 19-й сезон подряд, в котором набирает в среднем минимум одно очко за игру.

Помог Кросби набрать 82 очка в 75 матчах Евгений Малкин. В последней встрече с «Нью-Джерси» он отдал передачу, которую превратил в гол канадец. Ещё россиянин оформил дубль и был признан первой звездой дня НХЛ. Очень благотворно повлиял на него приезд родителей в Америку впервые за долгое время.

Малкин вышел на чистое 35-е место в истории НХЛ по количеству голевых передач, превзойдя достижение Ги Лефлёра. Евгений набрал отличную форму и вполне может порадовать результативностью в грядущем матче. Однако лучше поставить на гол Александра Овечкина за коэффициент 1.86.

Овечкин забил в четырёх из пяти последних очных встреч. Три из них «столичные» выиграли. Всё это при том, что в трёх из пяти матчей «Кэпс» выступали на выезде. В самый важный момент опыт и техника могучего броска Александра делают половину успеха. У него есть хорошие шансы прервать четырёхматчевую голевую засуху и приблизить команду к выходу в плей-офф.

Встречи с «Питтсбургом» носят для Овечкина принципиальный характер. У него с давних времён идёт соперничество с Кросби. Мотивации у капитана «столичных» хоть отбавляй, но придать дополнительный стимул должна ещё и поддержка родных трибун.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 5 апреля 2024 года

У команд примерно одинаковые шансы на победу. У «Вашингтона» наблюдается спад, но домашние стены и Овечкин способны перевернуть всё с ног на голову. Остановить раздухарившихся «пингвинов» непросто. Для кого-то, но не для лидера «столичных». Ему всё по плечу. Выиграют «Кэпиталз» этот матч или нет — тяжело предсказать. Однако после четырёхматчевой засухи капитан команды должен забивать. Так как встреча должна получиться результативной, у него будет много попыток реализовать один из моментов.

Ставка: Александр Овечкин забьёт за 1.86.