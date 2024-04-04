«Металлург» — «Автомобилист», второй матч. «Магнитка» наращивает преимущество

Андрей Разин только разминался в первой встрече. На этот раз екатеринбуржцев ждёт более жёсткая проверка на прочность.

5 апреля состоится второй матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.00. Шансы екатеринбуржцев оценили в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 5 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.00. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.80.

Анализ и прогноз на второй матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» (05.04.2024)

Есть ощущение, что сенсаций в полуфинале не будет. Четвертьфинал Кубка Гагарина подарил нам огромное количество сюрпризов. Хотелось бы продолжения. 5 апреля во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» будет принимать «Автомобилист» на «Арене-Металлург». Начало игры – в 17:00 мск. Магнитогорцы ведут в серии – 1-0.

Возможно, будет неправильно по отношению к «Амуру» и «Спартаку» говорить, что у «Магнитки» были самые проходимые соперники на предыдущих стадиях, чем у остальных полуфиналистов плей-офф. Но это очень сильно похоже на правду. Победитель Восточной конференции сначала обыграл хабаровчан со счётом 4-2. Пусть и столкнулся с проблемами, но они не были глобальными.

Затем подопечные Андрея Разина прошли красно-белых, которые очень нестабильны и слабо держат оборону. Тоже были некоторые трудности у «лис», но они с ними справились и оказались сильнее, проявив волю к победе – 4-2. В 1/2 финала «Металлургу» предстоит провести серию матчей с «Автомобилистом».

Пусть екатеринбуржцы завершили раньше серию в четвертьфинале Кубка Гагарина, но какой мощный был у них соперник. Никто и предположить не мог, что подопечные Николая Заварухина обыграют СКА со счётом 4-1. И нельзя сказать, что петербуржцы были настолько плохи. Просто «Автомобилист» набрал невероятный ход.

Вспомним также, что до этого екатеринбуржцы прошли «Ак Барс». Не менее сложная была задача! Теперь Николаю Заварухину и его подопечным необходимо обыграть победителя Восточной конференции, обладающего невероятной мотивацией, опытным тренером, сильным составом и стабильностью.

Андрей Разин поступает очень мудро. Тренер «Магнитки» ещё в концовке регулярного чемпионата начал чаще прибегать к оборонительному хоккею. Это позволило «Металлургу» подойти к плей-офф разносторонней командой. Магнитогорцы научились грамотно защищаться и реализовывать моменты. На этом список положительных качеств «лис» не заканчивается. В первом матче с «Автомобилистом» они играли настолько организованно, что не получили ни одного удаления. Чего не сказать про подопечных Николая Заварухина.

Екатеринбуржцы наработали на 10 минут штрафного времени. Повезло, что «Магнитка» не реализовала эти шансы. Для победы «Металлургу» хватило двух заброшенных шайб. Первую он забросил во втором периоде, а в третьем добавил ещё одну в пустые ворота. «Автомобилист» в очередной раз проявил характер и размочил счёт на последней минуте игры. В итоге подопечные Разина выиграли со счётом 2:1.

Магнитогорцы задействовали свою скорость и не сбавляли на протяжении всего матча. «Автомобилист» просто не успевал за соперником. Одним из главных козырей екатеринбуржцев является быстрый выход из обороны в атаку, но таких шансов на этот раз практически не было. По словам Заварухина, команда выпала из игрового ритма из-за длительного отдыха.

Но ведь и команда Разина не раскрыла весь свой потенциал. Даже тренер отметил, что присутствовало волнение, был некий сумбур, что и привело к отсутствию реализации большинства. Значит, в следующей встрече будет лучше. Домашние стены, скоростной хоккей и сэкономленные силы должны помочь «Металлургу» одержать победу в матче с «Авто» за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» — «Автомобилист» 5 апреля 2024 года

Екатеринбуржцы уступают магнитогорцам в скорости, опыте и психологии. Команда Андрея Разина прекрасно выступает в плей-офф на домашнем льду, выиграв пять последних матчей с общим счётом 15:5. У «Автомобилиста» сильная сторона – это гостевой фактор. Но он не сработал в первой встрече в Магнитогорске. При этом подопечным Николая Заварухина сильно повезло, что «лисы» не смогли реализовать пять попыток в большинстве. Если вторую игру они проведут лучше, то победа будет более уверенной.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.00.