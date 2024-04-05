«Урал» — «Крылья Советов». Гончаренко и Осинькина взбодрил перерыв

После международной паузы екатеринбуржцы и самарцы показали хорошую игру и отняли очки у лидеров. Так держать.

6 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры отдне могут определиться с фаворитом: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.65. Успех самарцев оценён в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» 6 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» (06.04.2024)

В чемпионате России начинается самое интересное. 6 апреля состоится матч, который откроет программу 23-го тура РПЛ. На стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами местный «Урал» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Урал» возобновил сезон неудачно. У руководства были поводы отправить Виктора Гончаренко в отставку, но доверие боссов и небольшой международный перерыв помогли белорусскому специалисту нащупать почву под ногами. В матче последнего тура РПЛ его подопечные сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а затем выбили «Локомотив» (1:0) из Кубка России.

Постепенно екатеринбуржцы возвращаются к тем кондициям, в которых их привыкли видеть при Гончаренко. Понемногу у «шмелей» наращивается крепость в обороне, а также налаживается командное взаимодействие. Они начинают чувствовать себя увереннее. Даже после ротации состава игра не становится хуже.

Одним из героев встречи с «Локомотивом» стал Эммерсон, которому в РПЛ тренер редко выделяет игровое время. Защитник забил гол, был близок к тому, чтобы оформить дубль, и надёжно выполнил свои прямые обязанности. У Гончаренко появилась дополнительная опция. Конкуренция за место в основе повысилась.

Белорусскому специалисту осталось только отладить игру в нападении. В последних 10 турах в чемпионате России оранжево-чёрные забили только семь мячей. Ранее с результативностью дела у них обстояли гораздо лучше. Грядущий матч — очень хорошая возможность подтянуть качество атакующего футбола.

«Крылья Советов» очень много пропускают. В 27 встречах во всех турнирах (21 в РПЛ и шесть в Кубке России) они пропустили целых 44 мяча. Обусловлены показатели тем, что у команды регулярно раскупают ведущих футболистов. Игорю Осинькину каждый сезон приходится заново выращивать из молодёжи лидеров.

Раньше помогал Осинькину закрывать бреши в обороне Александр Коваленко, которого в преддверии текущего сезона приобрёл «Зенит». Кстати, в матче последнего тура первенства самарцы сыграли вничью с петербуржцами — 1:1. Ко встрече они подходили с трёхматчевой серией поражений.

«Крылья Советов» продемонстрировали показательную игру. Они мало что позволили создать сопернику. Забив быстрый гол, подопечные Осинькина перешли к прагматичному футболу и игре на результат. В предстоящем матче стратегия должна быть иная, но и она может принести хорошие плоды.

Привычная игра самарцев — это красивый комбинационный остроатакующий футбол. В прошлом сезоне он плохо работал, так как команду часто подводило завершение. В текущем всё иначе. Задаёт ритм и делает результат молодой талант Никита Салтыков. В 20 турах в РПЛ он забил четыре мяча и отдал столько же голевых пасов.

Зимой Салтыков перешёл в «Локомотив», но этот сезон он доиграет в составе самарского клуба на правах аренды. В частности благодаря технике и умению 19-летнего полузащитника развивать атаки, «Крылья Советов» забили в 21 встрече в РПЛ целых 37 голов — больше только у лидирующего «Зенита».

Поставить на то, что «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. 16 из 19 последних официальных очных встреч закончились именно так. У команд примерно одинаковые шансы на победу. Обе здорово прибавили после международного перерыва.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» 6 апреля 2024 года

У «Урала» есть некоторое преимущество за счёт того, что встреча пройдёт в Екатеринбурге. «Крылья Советов» много пропускают. Так что как минимум один гол екатеринбуржцы должны забить. Сохранить свои ворота на замке у них вряд ли получится. У самарцев, строго говоря, полный порядок с результативностью. История официальных очных встреч также всецело на стороне голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1.85.