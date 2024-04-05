«Трактор» – «Локомотив», третий матч. Челябинцы перейдут на грубость

«Белые медведи» дома предпочитают силовой хоккей. Если не победа, то хотя бы радость для зрителей.

5 апреля состоится третий матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Трактор» – «Локомотив». Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они затрудняются с выбором фаворита: поставить на победу челябинцев можно с коэффициентом 2.50. Шансы ярославцев оценили в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Трактор» – «Локомотив» 6 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Трактор» – «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.82. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.90.

Анализ и прогноз на третий матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Трактор» – «Локомотив» (06.04.2024)

Братья Заварухины продолжают цепляться за результат, но класс фаворитов слишком высок. 6 апреля состоится третий матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Трактор» — «Локомотив». Встреча пройдёт на «Арене-Трактор». Начало игры – в 14:30 мск.

Стоило челябинцам столкнуться с соперником посерьёзнее, как их победная серия длиной в шесть матчей прервалась. «Белые медведи» и так неплохо пошумели, заставили новых болельщиков влюбиться в их командный, агрессивный и результативный хоккей. Мало кто мог подумать, что «Трактор» вообще будет играть в полуфинале.

Алексей Заварухин проделал огромный объём работы, чтобы развить у своих подопечных все нужные качества. Хоккеисты готовы стоять друг за друга, не боятся включаться в драки, всегда защищают своего голкипера. Жаль, что сплочённость не может быть гарантом отличного результата. В защите проблемы у «белых медведей» были всегда, и меньше их не становится.

Решить подобные задачи по ходу плей-офф не сможет даже самый опытный тренер. Нужно играть с тем, что есть. Лишь небольшие изменения могут помочь исправить ситуацию. В 10 из 12 встреч в Кубке Гагарина «Трактор» пропускал не меньше двух шайб. Но только один раз за это время челябинцы забивали меньше двух голов.

«Локомотив», наоборот, больше сконцентрирован на игре в обороне и проведении контратак. Ещё проще железнодорожникам приходится с такими командами, как «Авангард» и «Трактор». Если клуб демонстрирует агрессивный, открытый и атакующий хоккей, значит, у него хватает ошибок и недочётов в защите. Всё это хоккеисты Игоря Никитина замечают и используют для реализации моментов.

Ярославцы не зря стали одной из лучших команд по количеству пропущенных шайб в регулярном чемпионате. Вряд ли прошлых соперников «Трактора» можно отнести к такой категории. «Динамо» и «Салават Юлаев» всё-таки другого поля ягоды. Поэтому нет ничего удивительного, что уже в первом матче «Локомотив» разгромил «белых медведей» со счётом 5:2.

По игре, за исключением начала первого периода, было заметно огромное превосходство ярославцев в скорости, движении, тактике и особенно в грамотных действиях в обороне. Железнодорожники по-прежнему много бросают и качественно двигаются, за счёт чего и добиваются результатов.

Вторая встреча получилась более конкурентной. К третьему периоду «Локомотив» вёл со счётом 2:1, но «Трактор» сравнял счёт почти за шесть минут до финальной сирены. В овертайме железнодорожники дожали челябинцев и забросили победную шайбу. Автором гола стал Георгий Иванов.

Подогревает обстановку Алексей Заварухин. Он высказался о поведении игрока «Локомотива» Максима Шалунова. По-прежнему актуальна тема, что он травмировал голкипера челябинцев Зака Фукале. Тренер «белых медведей» негативно высказался о нападающем и порекомендовал ему «бояться» в Челябинске. Игорь Никитин отреагировал на это, но особо комментировать не стал. Наставник ярославцев посчитал, что в словах Заварухина нет смысла.

Но также тренер железнодорожников подметил, что его подопечные готовы к стычкам в Челябинске. Вероятнее всего, нас ждёт очень горячий и силовой хоккей. Дома «Трактор» опасен, он озлоблен и жаждет победы. Если не получится – нервы будут на пределе.

Подопечные Алексея Заварухина и без того получали больше штрафных минут в минувших двух встречах. На этот раз преимущество может быть более убедительным. Мы предлагаем ставку на победу «Трактора» по штрафному времени за 2.30. Общий тотал больше по штрафным минутам — тоже вариант.

Прогноз и ставки на матч «Трактор» – «Локомотив» 6 апреля 2024 года

Тяжело предсказать результат матча в Челябинске. Домашние трибуны могут стать весомым преимуществом для «белых медведей» в тот момент, когда «Локомотив» просто сильнее и более организован. Угрозы в адрес Максима Шалунова от Алексея Заварухина, предпочтение челябинцев играть в силовой хоккей и нервозность заставят их ещё больше нарушать правила и устраивать стычки. Мы считаем, что намного разумнее в этой игре будет поставить на победу «Трактора» по штрафному времени. В двух минувших встречах они были впереди по этому показателю.

Ставка: победа «Трактора» по штрафному времени за 2.30.