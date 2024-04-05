«Каролина» — «Вашингтон». Кузнецов оставит Овечкина за пределами уайлд-кард

Вот так Евгений может оставить свою бывшую команду без плей-офф.

6 апреля состоится матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Харрикейнз» можно за 1.83, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 3.42. Ничья в основное время доступна за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 6 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Каролина» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ставки на победу «Харрикейнз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.52. Шансы «Кэпиталз» выиграть матч оценили в 2.59.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» (06.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Остаётся совсем немного времени до завершения регулярного чемпионата НХЛ. На 6 апреля запланировано несколько матчей. В одном из них «Каролина Харрикейнз» будет принимать «Вашингтон Кэпиталз» на «Пи-Эн-Си-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

«Каролина» проводит сильный сезон. Команда занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Она уже гарантировала участие в плей-офф. Главный тренер Род Бриндамор добился успеха за счёт сбалансированной схемы, с небольшим уклоном в сторону обороны.

В текущем сезоне «Харрикейнз» цепко защищаются. Об этом свидетельствует количество пропущенных голов. Меньше «ураганов» на Востоке пропустила только «Флорида». Голкипер «ураганов» Пётр Кочетков является важной фигурой в схеме Бриндамора, поскольку хорошо проводит сезон. Учитывая, что Бриндамор выпускает его через игру, вероятнее всего, во встрече со «столичными» россиянин как раз сыграет.

В остальных матчах в воротах играет Фредерик Андерсен. 34-летний датчанин пропустил большую часть этого сезона из-за болезни, но в марте вернулся на лёд. Он стремительно набрал форму и в плей-офф у «Каролины» будет сильный козырь в лице двух стабильных голкиперов.

Стоит отметить ведущего защитника клуба Дмитрия Орлова, который записал в актив 26 очков по системе «гол+пас». Он регулярно выходит на лёд для нейтрализации большинства соперника и выполняет свою работу великолепно, ведь «Харрикейнз» — это на данный момент лучший клуб лиги по игре в меньшинстве (85,8%).

Хорошо проявил себя в «Каролине» Евгений Кузнецов, недавно перешедший из «Вашингтона». Форвард положительно отреагировал на новый вызов в карьере и с ходу начал набирать очки. Его опыт наверняка пригодится «Харрикейнз» в плей-офф.

А вот над участием «Вашингтона» в борьбе за Кубок Стэнли вновь сгустились тучи. Конкуренты воспряли духом, наблюдая четырёхматчевую серию поражений «столичных», во время которой они уступили «Торонто» (1:5), «Бостону» (2:3 Б), «Баффало» (2:6) и основному конкуренту «Питтсбургу» (1:4). Всё-таки силы Александра Овечкина имеют пределы, и ветеран не способен в одиночку тянуть команду. Но в игре с «пингвинами» он прервал голевую засуху.

В итоге «Вашингтон» выпал из зоны уайлд-кард. «Филадельфия» проводит далеко не лучший отрезок, но взбодрились «Питтсбург» и «Айлендерс». «Островитяне» как раз и поднялись на третью строчку. Так что развязка сезона в дивизионе будет драматичной. Единственный положительный момент — у «столичных» есть игра в запасе. Если они победят «ураганов», то вернутся в зону плей-офф.

«Каролина» надёжно играет в обороне и грамотно защищается в меньшинстве. С атакой у «столичных» и так не всё в порядке, а тут и на большинство рассчитывать фактически не приходится. Сложно представить, каким образом они смогут обыграть такого сильного соперника. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Харрикейнз» и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.18.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 6 апреля 2024 года

«Каролина» очень надёжная в защите, о чём свидетельствуют две недавние победы всухую — в матчах с «Детройтом» (4:0) и «Монреалем» (3:0). «Харрикейнз» в хорошей форме и хоть завтра готовы стартовать в плей-офф. В свою очередь, «Вашингтон» переживает очередной спад и испытывает сложности с созданием и реализацией опасных моментов. Поверим в победу «Харрикейнз» и то, что тотал будет меньше 6.5 шайбы.

Ставка: победа «Каролины» и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.18.