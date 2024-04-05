«Кристал Пэлас» — «Ман Сити». Чемпионская гонка в разгаре

У «горожан» нет права на ошибку. Гвардиола это и сам знает.

6 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 14:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.30. Шансы «стекольщиков» оценили в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 6 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют «стекольщики», сыграет коэффициент 1.98. Гол «горожан» доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» (06.04.2024)

Если в чемпионатах Франции, Германии и Италии уже можно назвать команду, которая почти наверняка выиграет титул, то в Англии всё запутано. «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» будут до последнего бороться за золотые медали. 6 апреля в матче 32-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» будет принимать «Манчестер Сити». Начало игры – в 14:30 мск.

Ничего сверхъестественного Оливер Гласнер не совершил со «стекольщиками». Их игра, мягко говоря, не впечатляет. Команда остаётся середняком, находясь на 14-й строчке. Хуже всего тот факт, что поражений в этом сезоне в АПЛ у «орлов» ровно в два раза больше, чем побед.

В минувшем туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» уступил «Борнмуту». Единственный гол был забит на 79-й минуте, но пугает даже не это. По ходу матча «стекольщики» выглядели гораздо хуже соперника. Это большое чудо, что они пропустили всего лишь один гол, ведь «вишни» нанесли 11 ударов и шесть раз попали в створ. Сами же лондонцы не создали ровным счётом ничего.

Делать выводы о работе нового тренера «орлов» пока слишком рано. Начал Оливер Гласнер с разгромной победы над «Бёрнли» (3:0). После пяти матчей у руля «стекольщиков» она так и осталась единственной. Два матча завершились вничью. Единственная на этом отрезке игра с мощным оппонентом — «Тоттенхэмом», хотя бы немного схожим по уровню с «горожанами» — завершилась поражением со счётом 1:3.

«Манчестер Сити» идёт по очень тяжёлому графику. Календарь не щадит подопечных Гвардиолы. Последние три тура в АПЛ команда провела со своими основными конкурентами из топ-4. Причём «горожане» потеряли очки в самых важных матчах — с «Ливерпулем» (1:1) и «Арсеналом» (0:0). Зато удалось разгромить «Астон Виллу» со счётом 4:1.

Победа надо «львами» дорогого стоит, хотя подопечные Унаи Эмери сейчас находятся не в лучшем состоянии. Именно после поражения от клуба из Бирмингема в первом круге у «Ман Сити» началась беспроигрышная серия. Гвардиола взял реванш, причём убедительный. Но потерянные с основными конкурентами очки отбросили клуб в турнирной таблице назад, пусть и не очень значительно. Отставание от «Арсенала» составляет одно очко, а от «Ливерпуля» — три.

С «Астон Виллой» не играли Холанд и Де Брёйне. Слабо верится, что Гвардиола был откровенен, когда рассказал, что они получили отдых, чтобы быть свежими к следующей встрече. Но эти футболисты привыкли играть в бешеном ритме! Быть может, Хосеп пошёл на хитрость и решил повысить конкуренцию в составе. В игре со «львами» хет-трик оформил Фил Фоден.

Даже не сомневаемся, что любое решение Хосепа Гвардиолы даст правильный эффект. К этому тренеру просто не может быть вопросов. «Кристал Пэлас» в первом круге также создал большие проблемы «горожанам». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Холанд и Де Брёйне в тот день не играли из-за травм.

Думается, «Ман Сити» на этот раз выиграет у «стекольщиков». Если получилось без суперзвёзд разгромить «Астон Виллу», то что будет с «орлами», когда в состав вернутся Эрлинг и Кевин? Рекомендуем поставить на победу «горожан» с форой (-1.5) за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 6 апреля 2024 года

Оливер Гласнер потратит достаточное количество времени, чтобы добиться желаемого результата. Но ещё не факт, что у него получится изменить игру «стекольщиков» в лучшую сторону. По крайней мере, пока этого незаметно. «Ман Сити» мотивирован чемпионской гонкой. Необходимо догонять «Арсенал» и «Ливерпуль». В минувшем туре Холанд и Де Брёйне отдыхали. Свежесть и желание доказать Гвардиоле, что они остаются главными звёздами, помогут добиться желаемого результата. Мы считаем, что «Ман Сити» выиграет с разницей как минимум в два мяча.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.90.