«Унион» — «Байер». Даже «Бавария» признала победу Хаби Алонсо

6 апреля состоится матч 28-го тура Бундеслиги «Унион» — «Байер». Начало игры — в 16:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.55. Шансы берлинцев оценили в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Унион» — «Байер» 6 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Унион» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют берлинцы, сыграет коэффициент 1.70. Гол леверкузенцев доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «Унион» — «Байер» (06.04.2024)

Завистники и скептики отказываются верить, что чемпионство Хаби Алонсо неизбежно. Хотя это признал даже Томас Тухель. 6 апреля в матче 28-го тура Бундеслиги на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» пройдёт матч «Унион» Берлин – «Байер». Начало игры – в 16:30 мск.

«Железные» будут довольны, если так и останутся в середине турнирной таблицы к окончанию сезона. Они отдалились от зоны стыковых матчей всего на девять очков и не могут чувствовать себя комфортно. Казалось бы, мотивация должна заставить берлинцев прибавлять, но в их результатах напрочь отсутствует стабильность.

Всё не так уж плохо, если вспомнить, насколько ужасным было начало сезона для «Униона». Повезло, что руководство клуба приняло единственно верное решение и привело на пост главного тренера Ненада Бьелицу. С тех пор результаты немного улучшились, и пока получается сохранить прописку в Бундеслиге.

В двух последних встречах в первенстве «железные» победили «Вердер» со счётом 2:1 и сыграли 0:0 с «Айнтрахтом». Неплохо, учитывая что оба этих клуба располагаются выше «Униона» в турнирной таблице. Но получится ли провернуть нечто подобное с «Байером»? Есть большие сомнения.

Подопечные Хаби Алонсо оторвались на 13 очков от «Баварии» и находятся в трёх победах от того, чтобы стать чемпионами Германии досрочно. Лишь бы не подвело психологическое состояние, а со всем остальным никаких проблем у «фармацевтов» нет. Восьмиматчевая победная серия в Бундеслиге не даст соврать – у леверкузенцев невероятная форма.

Что говорить, если даже Томас Тухель поздравил «Байер» с титулом, которого у того ещё нет. После поражения «Баварии» в игре с дортмундской «Боруссией» немецкий специалист сказал, что гонка за чемпионство закончена. Хаби Алонсо сказал, что в этот день «Байер» победил дважды.

Бундеслига не является единственным турниром, в котором преуспевают леверкузенцы. Они продолжают поход за Кубком Германии, в матче 1/2 финала разгромив «Фортуну» (4:0), а также ожидают первой встречи в 1/4 финала Лиги Европы. Всё в руках «фармацевтов».

«Байер» запросто может выиграть три трофея в этом сезоне. Также добавим, что на протяжении 12 игр команда забивает не меньше двух мячей. Результативность и наличие характера – это основные преимущества Хаби Алонсо.

Никаких сомнений в победе «Байера» нет. «Унион» не потянет настолько высокий уровень в своём нынешнем состоянии. Но он может рассчитывать на забитые голы. Атака – это единственная возможность чем-то удивить «фармацевтов». Несмотря на это, у «львов» вряд ли возникнут какие-то проблемы. Они забьют больше.

В первом круге леверкузенцы разгромили берлинцев со счётом 4:0. С тех пор они стали только лучше. Мы предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Байера» больше 2 мячей за 2.20. Так можно будет избежать лишнего риска, а как минимум два гола стали привычным делом для подопечных Хаби Алонсо.

Прогноз и ставки на матч «Унион» — «Байер» 6 апреля 2024 года

Берлинцы стараются удержаться в середине турнирной таблицы. На большее они уже не могут рассчитывать. Только бы не было хуже – единственное, что волнует «железных». В свою очередь, «Байеру» осталось три победы до досрочной победы в Бундеслиге. Подопечные Хаби Алонсо идеально выполняют свои задачи, ведут победную серию в первенстве длиной в восемь игр и на протяжении 12 встреч забивают минимум два мяча. Мы не сомневаемся в победе гостей, но для более выгодной ставки рассмотрим индивидуальный тотал «львов» больше 2 мячей.

Ставка: индивидуальный тотал «Байера» больше 2 мячей за 2.20.