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Рома — Лацио, прогноз на матч Серии А 6 апреля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Рома» — «Лацио». Де Росси идёт до конца
Михаил Коробов
«Рома» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А
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Жёлто-красные не теряют надежды ворваться в топ-4 Серии А. В римском дерби преимущество на их стороне.

6 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Лацио». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Де Росси: поставить на победу жёлто-красных можно с коэффициентом 2.28. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Лацио» 6 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Лацио» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют жёлто-красные, сыграет коэффициент 1.29. Гол бело-голубых доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Лацио» (06.04.2024)

Италия - Серия А . 31-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Италии сезон постепенно близится к завершению. На 6 апреля запланированы три встречи 31-го тура Серии А. В одной из них на стадионе «Олимпико» в римском дерби померяются силами принципиальные соперники — «Рома» и «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

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Назначение Даниэле Де Росси на должность главного тренера оказалось очень правильным шагом со стороны руководства «Лацио». Тренер полностью изменил вектор развития команды. От оборонительного прагматичного стиля Моуринью, она перешла к очень зрелищному остроатакующему футболу. На результатах это отразилось положительно.

В последних 10 турах в чемпионате Италии «джаллоросси» уступили только лидирующему «Интеру» (2:4). Ещё они сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2) и «Лечче» (0:0). Настал момент самой важной проверки для Де Росси. От результата встречи с «Лацио» будет зависеть многое.

«Рома» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А. Отрыв от идущей следом «Аталанты» составляет два очка, но у бергамасков есть игра в запасе. Если жёлто-красные проиграют, то отрыв от занимающего седьмое место «Лацио» сократится до трёх очков.

Дополнительное давление на Де Росси оказывает история шести последних очных встреч. В четырёх из них «орлы» выиграли. Какие у бывшего футболиста «джаллоросси» есть козыри в рукаве? Главный — Ромелу Лукаку. В 46 матчах за клуб и сборную во всех турнирах бельгиец забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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Если бы у Лукаку не пошла игра, Де Росси мог бы выпустить нападающего другого плана — Сердара Азмуна. Однако иранец получил в товарищеском матче с Туркменистаном (5:0) серьёзную травму. Его участие в этой встрече остаётся под вопросом. Жаль. На последнем отрезке сезона экс-форвард «Зенита» очень здорово прибавил.

У «Лацио» кадровых потерь больше. В лазарете пребывают основной голкипер Иван Проведель, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини, Мануэль Лаццари и Маттиа Дзакканьи. Бóльшая часть футболистов получила травмы совсем недавно. Это усложняет адаптацию Игора Тудора на новом месте.

Хорватский специалист сменил Маурицио Сарри на тренерском мостике небесно-бело-голубых после поражения в матче 28-го тура чемпионата Италии. Под руководством нового специалиста команда провела пока только две встречи. Что любопытно, оба раза в соперниках был «Ювентус».

В Серии А «орлы» дома обыграли «старую синьору» со счётом 1:0. У «Ювентуса» были шансы сравнять счёт. Встреча проходила на равных скоростях. Не скажешь того же о первом полуфинальном матче в Кубке Италии, в котором туринцы уверенно победили со счётом 2:0, выжав практически максимум из имевшихся моментов.

Игор Тудор выпустил основной состав. Для Массимилиано Аллегри это не стало проблемой. Его подопечные ничего не позволили создать у своих ворот «орлам». Складывается впечатление, что в чемпионате Италии они проиграли «Лацио», потому что берегли энергию на Кубок Италии.

Сделать ставку на то, что «Рома» обыграет бело-голубых, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28. В матче последнего тура Серии А с «Лечче» подопечные Де Росси выступили крайне неудачно. Соперник смотрелся в разы предпочтительнее. Он больше и опаснее атаковал, а также чаще и точнее бил по воротам.

Небольшой международный перерыв выбил «волков» из колеи. Возвращаться в неё нужно немедленно. Предстоящий матч — самый подходящий момент для «джаллоросси» отомстить «орлам» за поражения в последних очных встречах. Как мотивировать футболистов, Де Росси знает лучше многих. Пора использовать этот навык. Римское дерби способно дать мощный импульс на оставшуюся часть сезона.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Лацио» 6 апреля 2024 года

Для обеих команд встреча имеет большое значение даже в отрыве от того, что речь идёт о римском дерби. Мотивации предостаточно и у «Ромы», и у «Лацио». Однако подобрать слова для стимула футболистов лучше Де Росси у Игора Тудора вряд ли получится. Жёлто-красные чуть стабильнее и демонстрируют более привлекательный футбол, чем «орлы». В их победу верится больше.

Ставка: победа «Ромы» за 2.28.

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