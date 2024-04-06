ЦСКА — «Факел». Воронежцы изматывают армейцев

7 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Факел». Начало игры — в 14:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.60. Шансы воронежцев оценили в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Факел» 7 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч ЦСКА — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.13. Гол воронежцев доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Факел» (07.04.2024)

До конца сезона в Российской Премьер-Лиге остаётся не так много времени, как хотелось бы. Пока одни команды пытаются сохранить прописку, другие ждут осечки «Зенита», чтобы включиться в чемпионскую гонку. 7 апреля в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА будет принимать «Факел» на «ВЭБ Арене». Начало игры – в 14:00 мск.

Армейцы отстают от возглавляющего таблицу РПЛ «Зенита» на восемь очков. Отказываться от желания выиграть чемпионат пока рано. Пусть шансов совсем немного, но они есть. Пока жива надежда, подопечным Владимира Федотова нужно набирать очки в каждом из оставшихся матчей. Этим они и занимаются.

После зимнего перерыва ЦСКА преобразился. Он не потерпел ни одного поражения – похвально! За это время красно-синие сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Сочи» (2:2), а также победили «Крылья Советов» (2:0) в РПЛ. В Кубке России армейцы выиграли у «Ростова» (2:0) и «Балтики» (1:0).

Может ли встреча с калининградцами, сыгранная «на ноль», стать показателем улучшений в защите армейцев? Начнём с того, что в кубковых матчах на воротах играл Владислав Тороп, а в первенстве – Игорь Акинфеев. 20-летний воспитанник ЦСКА оформил два «сухаря» подряд. Но в остальном составы были практически идентичными. Ветеран передаёт опыт молодому вратарю и недавно назвал его своим преемником.

Но не дают покоя два пропущенных гола во встрече РПЛ от «Сочи», находящегося на последнем месте в таблице. Таких соперников нужно побеждать. Поэтому торопиться и говорить, что проблем в защите у армейцев практически нет, не стоит. «Факел» вполне способен убедить нас в обратном.

Дело в том, что воронежцы являются одним из нелюбимых соперников ЦСКА. Три последние официальные очные встречи «огнеопасные» не проигрывают армейцам, одержав одну победу в основное время, а другую в серии пенальти – 1:1 (4:2 пен.). К тому же подопечные Сергея Ташуева вышли на новый уровень.

У них присутствует мотивация сохранить прописку в РПЛ. Пока задача выполняется исправно, но вероятность оказаться в зоне риска высока. «Факел» опережает «Урал», находящийся в зоне стыковых матчей, всего на шесть очков. Воронежцы, конечно, большие молодцы. Они не проигрывают пять последних матчей в первенстве. Но за это время была только одна победа – во встрече со «Спартаком» (2:0).

Вничью подопечные Сергея Ташуева сыграли с «Балтикой» (0:0), «Динамо» (1:1), «Пари НН» (1:1) и «Оренбургом» (0:0). Это всего лишь четыре очка из 12 возможных. Но уж лучше так. Зато без поражений. При этом стоит учитывать, что у «Факела» скромные ресурсы, по сравнению с красно-белыми и бело-голубыми.

Несмотря на это, шансы зацепиться за ничью во встрече с ЦСКА есть. Причём неплохие. Если армейцы пропускали от сочинцев и оренбуржцев, то мотивированные воронежцы должны забивать хотя бы гол в их ворота. Как это делать, они прекрасно знают по последним очным матчам. Но вряд ли «Факел» выиграет. На стороне красно-синих домашние трибуны, опыт и более мастеровитый состав. Поэтому наша ставка будет на «обе забьют» за 2.07.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Факел» 7 апреля 2024 года

Армейцы не могут гарантировать, что сыграют «на ноль». Если в Кубке России эта задача успешно выполняется, то в последних матчах в РПЛ красно-синие пропускали от «Сочи» и «Оренбурга». «Факел» вполне можно назвать неудобным соперником для подопечных Владимира Федотова. Он не проигрывал три минувшие очные встречи, забивая в каждой из них. Сергей Ташуев сделал воронежцев ещё сильнее. Поэтому мы считаем, что гости забьют свой гол, но ЦСКА обязательно ответит. Всё-таки москвичи выступают дома и показывают красивый футбол.

Ставка: обе забьют за 2.07.