«Брайтон» — «Арсенал». «Ливерпуль» затаил дыхание

6 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Брайтон» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.63. Шансы «чаек» оценили в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брайтон» — «Арсенал» 6 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Брайтон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют «чайки», сыграет коэффициент 1.52. Гол лондонцев доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Брайтон» — «Арсенал» (06.04.2024)

Похоже на то, что Микель Артета научился на ошибках минувшего сезона. Он не собирается сбавлять в концовке или терять темп. На расстоянии вытянутой руки находится первое место. 6 апреля в матче 32-го тура АПЛ «Брайтон» будет принимать «Арсенал» на стадионе «Фалмер – Зе Амекс». Начало игры – в 19:30 мск.

Подопечные Роберто Де Дзерби отлично стартовали в текущем сезоне. Но участие в Лиге Европы стало настоящим бременем для «чаек». У тренера не получилось найти баланс между выступлениями в еврокубках и первенстве, что привело к частой потере очков. Далеко за примерами ходить не нужно. Победив «Рому» со счётом 1:0, в АПЛ «Брайтон» уступил «Ливерпулю» (1:2) и сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0).

Результат встречи с «красными» вполне закономерен, но до этого момента Роберто Де Дзерби постоянно щекотал нервишки Юргену Клоппу. «Чайки» располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 43 очка. Желаемое пятое место выглядит недосягаемым. Отставание от «Тоттенхэма» составляет уже 14 очков.

Логично ожидать, что результаты «Брайтона» резко станут лучше, ведь, несмотря на победу в ответной встрече с «Ромой», английский клуб покинул Лигу Европы. В первом матче он уступил с разгромным счётом 0:4 римлянам. Роберто Де Дзерби смело может бросить все ресурсы и силы на АПЛ.

«Арсеналу» гораздо тяжелее. «Оружейникам» приходится держать в голове предстоящий матч с «Баварией» в Лиге чемпионов и одновременно сконцентрироваться на чемпионской гонке. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два очка, но по пятам идёт «Ман Сити», который в минувшем сезоне уже лишил «канониров» титула на последних этапах. В такой ситуации Микель Артета должен правильно распределить ресурсы.

Естественно, что потеря очков в матче с «Брайтоном» никак не входит в планы «Арсенала», но соперник очень тяжёлый. В трёх из пяти последних встреч «чайки» выигрывали у «канониров». В очной игре в первом круге АПЛ победили подопечные Артеты со счётом 2:0. Нужно сосредоточиться и повторить этот результат.

Лондонцы не проигрывают 10 матчей в первенстве кряду. Однако подопечные Роберто Де Дзерби дома не знают поражений на протяжении 14 встреч во всех турнирах. Давление, мысли о Лиге чемпионов обязательно дадут отклик в матче с неуступчивым «Брайтоном». Нет ощущения, что «чайки» прервут свою беспроигрышную домашнюю серию. Мы рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (+1) за 1.80. Если же хозяева зацепятся за очки, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» получат фору в чемпионской гонке.

Прогноз и ставки на матч «Брайтон» — «Арсенал» 6 апреля 2024 года

«Канонирам» нельзя терять очки, но и затрачивать много энергии перед матчем с «Баварией» не стоит. Всё-таки нужно сохранить ресурсы и подойти к Лиге чемпионов без травм лидеров. В свою очередь, «чайки» очень хорошо в этом сезоне выступают на домашнем стадионе. Они неоднократно доставляли проблемы грандам. Из Лиги Европы они выбыли, поэтому сконцентрируют свои силы на АПЛ. Мы считаем, что если гости и выиграют, то это будет минимальная победа. Но склоняемся к ничьей. Для подстраховки отлично подходит ставка на победу «Брайтона» с форой (+1). Вполне вероятно, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» получат помощь от подопечных Де Дзерби.

Ставка: победа «Брайтона» с форой (+1) за 1.80.