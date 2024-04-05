«Хайденхайм» — «Бавария». Гарри Кейн заслужил утешительный приз

Если победы в чемпионате Германии не видать, то хотя бы побить рекорд Левандовского.

6 апреля состоится матч 28-го тура Бундеслиги «Хайденхайм» — «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.37. Шансы хозяев оценили в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Хайденхайм» — «Бавария» 6 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Хайденхайм» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «Хайденхайм» — «Бавария» (06.04.2024)

Что может быть хуже, чем признать собственное поражение? Именно это сделал Томас Тухель, когда поздравил «Байер» с чемпионством. Как на это отреагирует команда? Узнаем 6 апреля, когда в матче 28-го тура «Хайденхайм» будет принимать «Баварию» на «Фойт-Арене». Начало игры – в 16:30 мск.

Подопечные Франка Шмидта хотят просто доиграть сезон и сохранить место в середине таблицы, чтобы гарантировать себе прописку в Бундеслиге. Вряд ли руководство ставило какие-то непосильные задачи. Отрыв от «Майнца», находящегося в зоне стыковых матчей, составляет 10 очков.

Насторожиться заставляют последние результаты «Хайденхайма». Он не может выиграть на протяжении шести встреч. За это время только трижды клуб сыграл вничью – с «Унионом» (2:2), мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (3:3). Продержатся ли подопечные Франка Шмидта на своей позиции в подобном ритме – большая загадка. Впереди ждут очень непростые матчи.

Состояние «Баварии» трудно предсказать. В минувшей встрече в Бундеслиге она проиграла дортмундской «Боруссии» со счётом 0:2. После этого Томас Тухель был так зол, что поздравил «Байер» с чемпионством. Это было похоже на то, как мюнхенцы вывешали белый флаг. Отрыв действительно огромный, а команда вместо того, чтобы его сокращать, продолжает терять очки.

Даже президент «красных» не остался в стороне и выступил с критикой в адрес клуба. В свою очередь, Мюллер посетовал на то, что международная пауза не пошла на пользу «Баварии». Обидно только за Гарри Кейна, который вложил громадное количество сил в этом сезоне, чтобы впервые выиграть трофей.

Он уже точно не выиграет с «красными» Кубок Германии, шансы на чемпионство в Бундеслиге практически равны нулю, но остаётся возможность побороться за победу в Лиге чемпионов. Но с такими показателями и нестабильной игрой слабо верится, что это возможно.

К Гарри не может быть никаких претензий. Вряд ли существует проклятье, в которое так поверил футбольный мир. Англичанин забил 31 мяч в этом сезоне в Бундеслиге. До повторения рекорда Левандовского нужно забить ещё 10 голов.

Поэтому у Кейна есть шанс хотя бы стать рекордсменом по результативности в чемпионате Германии. Индивидуальное достижение – это тоже хорошо. Если мюнхенцы хотят отблагодарить Гарри за его старания, то должны помогать ему в этом. В очном матче с «Хайденхаймом» в первом круге он оформил дубль.

Дортмундцы в минувшей встрече выключили англичанина из игры. В итоге он заработал очень плохую оценку за своё выступление. Причём даже в такой ситуации Кейн забил гол, но жаль, что был зафиксирован офсайд. Пусть «Боруссия» была сильнее, но до этого в матчах с «Дармштадтом» и «Майнцем» мюнхенцы забили 13 мячей, четыре из которых записал на свой счёт Гарри.

Если Томас Тухель не решит поберечь силы Кейна для матча с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, который пройдёт 9 апреля, то мы уверены, что встреча с «Хайденхаймом» завершится крупной или разгромной победой. Гарри должен сосредоточиться на своём рекорде. Предлагаем поставить на его дубль с коэффициентом 3.09.

Прогноз и ставки на матч «Хайденхайм» — «Бавария» 6 апреля 2024 года

В составе «красных» футболистам нужно оставить упаднические настроения. Неважно, что сказал тренер, Кейн проводит прекрасный сезон и заслужил побить рекорд Левандовского. Поэтому необходимо как можно больше забивать во встречах с уступающими по всем показателям командами. Ожидаем, что «Бавария» встряхнётся и покажет свой настоящий уровень мастерства, а Кейн оформит дубль. Англичанину это точно по силам. «Хайденхайму» он уже забивал два гола. С тех пор подопечные Франка Шмидта не стали надёжнее обороняться.

Ставка: индивидуальный тотал Гарри Кейна больше 1.5 мяча за 3.09.