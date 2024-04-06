«МЮ» — «Ливерпуль». Клопп держит «Ман Сити» и «Арсенал» на дистанции

Если «красные» вцепились в первое место, то уже его не отпустят.

7 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.67. Успех манкунианцев оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 7 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 3.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (07.04.2024)

7 апреля состоятся три матча 32-го тура АПЛ. В самом раннем из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» пройдёт одно из самых мощнейших дерби Англии. Встретятся два самых титулованных клуба страны — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Последнюю очную встречу «МЮ» выиграл со счётом 2:2 (2:1 д. вр.) Матч получился очень драматичным. Инициатива постоянно переходила от одной команды к другой. Ключевую роль сыграли поддержка «Олд Траффорд» и тренерские решения. Клопп заменил лидеров, а Эрик тен Хаг освежил состав без потери качества и удивил перестроением.

Нидерландский специалист поменял практически всех защитников на хавбеков. Одна из замен была вынужденной. Травму получил Виктор Линделёф. В итоге у Эрика тен Хага в подспорье осталось совсем мало защитников. Помимо шведа, в лазарете пребывают ещё Люк Шоу и Тирелл Маласиа.

Кадровые потери на протяжении всего сезона докучают тен Хагу. Именно они являются главной причиной нестабильности и большого количества пропущенных мячей. В матче последнего тура АПЛ манкунианцы уступили переживающему не менее трудные времена «Челси» со счётом 3:4.

Удивительно, что во встрече 17-го тура первенства мерсисайдцы не сумели забить «красным дьяволам». Игра ознаменовалась безголевой ничьей. Тен Хаг так выстроил защиту, что «Ливерпуль» не мог довести ни одну свою атаку до ума. Удары его нападающих блокировались защитниками в самый последний момент.

Юрген Клопп сделал выводы из той ничьей. Однако, как показал матч Кубка Англии, работы над ошибками недостаточно. В грядущей встрече терять очки мерсисайдцам ни в коем случае нельзя. Чемпионская гонка с «Арсеналом» и «Манчестер Сити» в самом разгаре. Конкуренты не дремлют.

Ничья или поражение могут стоить «Ливерпулю» титула. Он должен сыграть с запредельным настроем и концентрацией. В концовке прошлого сезона у подопечных Клоппа это получилось, но на домашней арене. Они крупно победили «Манчестер Юнайтед» — 7:0. С тех пор команда стала только сильнее.

Грамотная работа селекционного отдела летом заметно преобразила «Ливерпуль». У Клоппа в подспорье появилось множество молодых, но уже состоявшихся звёздных футболистов. Взаимопонимание и рисунок футбола клуба вышли на принципиально иной, гораздо более высокий уровень.

В игре 17-го тура АПЛ мерсисайдцы нанесли целых 34 удара. 13 из них манкунианцы заблокировали. В этот раз будет совсем иначе. В последних четырёх турах в первенстве «красные дьяволы» позволили пробить в сторону своих ворот целых 109 раз. Андре Онана уже устал выручать команду.

Поставить на то, что «Ливерпуль» победит «МЮ» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. В нападении у «красных дьяволов» всё в порядке, но оборона — это сущий кошмар. Выходов из ситуации у Эрика тен Хага нет. Огромные бреши в защите закрыть невозможно.

Для мерсисайдцев это замечательная новость. В 30 встречах в АПЛ они забили целых 70 мячей. 16 из них записал на свой счёт Мохамед Салах. Также он отдал девять результативных передач. Египтянину потребовалось некоторое время на то, чтобы набрать форму после травмы.

В грядущем матче Салах может устроить зрелище. В играх с «МЮ» египтянин забивать любит. В шести последних официальных очных встречах он записал на свой счёт целых девять голов, а ещё отдал четыре результативные передачи.

Подопечные Юргена Клоппа проиграли только 2 из 30 встреч в чемпионате Англии, а также семь раз сыграли вничью. Они возглавляют турнирную таблицу первенства. Кубок страны — это одно, на АПЛ у команды будет совсем иной настрой. Гораздо более серьёзный.

Прогноз и ставки на матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 7 апреля 2024 года

«Манчестер Юнайтед» менее стабилен и демонстрирует футбол более низкого качества, по сравнению с «Ливерпулем». В последнее время у «красных дьяволов» дела идут совсем плохо. Похоже на то, что манкунианцы выдохлись. Это отличный шанс для мерсисайдцев взять реванш и упрочить позиции в чемпионской гонке.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 2.04.