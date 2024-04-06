«Монако» — «Ренн». Головина взбодрит признание

7 апреля состоится матч 28-го тура Лиги 1 «Монако» — «Ренн». Начало – в 18:05 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех красно-чёрных оценивается в 3.96. На ничью дают коэффициент 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Ренн» 7 апреля 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч «Монако» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен за 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Ренн» (07.04.2024)

В чемпионате Франции наступила пора решающих матчей. Игра 28-го тура Лиги 1 «Монако» — «Ренн» пройдёт 7 апреля на стадионе «Луи II». Стартовый свисток раздастся в 18:05 мск.

«Монако» сохраняет высокие шансы занять место, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов. После 27 туров монегаски находятся на четвёртой строчке в таблице первенства, набрав 49 очков. Конкуренция высокая. Ровно столько же очков у «Лилля», а у «Бреста» – на одно больше.

Негативный опыт, который получили красно-белые после ничейного результата в игре с «Лорьяном» (2:2), помог сконцентрироваться на достижении цели. В концовке встречи монегаски расслабились и пропустили гол на пятой добавленной минуте. Вот в минувшем туре красно-белые разгромили на выезде «Метц» (5:2), а Александр Головин отметился очередной голевой передачей.

Россиянин стал символом клуба и провёл уже более 200 матчей за «Монако». В этом сезоне Александр выполняет системообразующую роль в команде. Он отвечает за создание голевых моментов и сам регулярно выходит на ударную позицию. Головин в этом розыгрыше Лиги 1 забил уже шесть мячей и сделал столько же результативных передач.

За самоотдачу и блестящую работу по созданию голевых моментов в марте болельщики выбрали россиянина лучшим игроком месяца. Скромный Головин в интервью рассказал, что это заслуга всей команды, и пообещал не сбавлять темп на решающем отрезке сезона.

Помог полностью раскрыть полузащитнику свой потенциал главный тренер Ади Хюттер, который предпочитает атакующую схему и контроль мяча. Прогресс Александра не остался незамеченным. Он неоднократно получал награды за свои достижения.

Виссам Бен-Йеддер и Такуми Минамино вместе с россиянином составляют ударную силу монегасков в позиционном нападении. Они играют нестандартно, поэтому соперникам бывает сложно предугадать, какой следующий ход сделает атака «Монако». Если впереди у клуба всё отлично, то оборона вызывает головную боль у тренера. Клуб пропустил 38 мячей.

«Ренн» в этом сезоне чемпионата Франции играет нестабильно и находится на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. Шансы завершить сезон в зоне еврокубков ещё остались, но команда явно рассчитывала пройти в финал Кубка Франции. Тем не менее в полуфинале клуб проиграл «ПСЖ» со счётом 0:1.

Красно-чёрным нужно быстро переключиться на Лигу 1 и постараться выбросить из головы неудачу в Кубке Франции. Насколько это получится сделать, сказать сложно.

Удивительно, но монегаски не могут выиграть последние шесть домашних матчей в Лиге 1. С учётом хорошей формы Головина и его одноклубников, которую они продемонстрировали в минувшем туре, красно-белым по силам завершить неудачную серию. С атакой у них всё в порядке, поэтому рассмотрим ставку на победу «Монако» и тотал больше 1.5 мяча за 1.98.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Ренн» 7 апреля 2024 года

«Монако» предельно мотивирован на игру с красно-чёрными, поскольку три очка позволят упрочить позиции в турнирной таблице. Команда на ходу и много забила в последнем туре. Это придаст монегаскам уверенности. «Ренн» отыграл на неделе сложный матч с «ПСЖ» в Кубке Франции и затратил много сил. Поэтому предлагаем поставить на победу «Монако» и тотал больше 1.5 мяча.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 1.5 мяча за 1.98.