«Реал» — «Ман Сити». Беллингем и Холанд готовы рвать Лигу чемпионов

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 2.55. Успех «сливочных» оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 9 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Реал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (09.04.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 9 апреля состоятся два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В чемпионате Испании «Реал» не знает себе равных. Он проиграл только 1 из 30 встреч в первенстве, а также шесть раз сыграл вничью. В Лиге чемпионов «сливочные» с лёгкостью дошли до 1/8 финала, а вот в следующую стадию пробрались не без труда. У них возникли проблемы с «Лейпцигом» (1:0 и 1:1).

Спас команду от вылета Андрей Лунин. Украинский голкипер в двух матчах с «красными быками» совершил целых 12 сейвов. Он зарекомендовал себя в качестве основного вратаря «галактикос» до тех пор, пока не вернётся в состав пребывающий в лазарете Тибо Куртуа.

Травмы вообще доставили немало хлопот Карло Анчелотти. Первый матч с «Лейпцигом» пропустил из-за повреждения Джуд Беллингем. Англичанин проводит выдающийся сезон. В 32 встречах в составе «сливочных» во всех турнирах он забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Беллингем установил несколько клубных рекордов, а также был номинирован на премию Golden Boy. К предстоящему матчу Джуд подходит с полным запасом сил. У «Реала» было целых девять дней для того, чтобы восстановить энергию и подготовиться к встрече с «Манчестер Сити».

Тони Кроос не считает, что такой длинный период времени является большим преимуществом для «Реала», ведь команда уже привыкла играть каждую неделю. У «Манчестер Сити» тонус лучше. Он выступает практически без перерыва, причём в соперниках много сильных команд.

Сложный календарь — обычно не есть хорошо, но Хосеп Гвардиола очень грамотно управляет резервами. Он часто использовал ротацию, давая возможность одним игрокам проявить себя, а другим — перевести дух. Во встрече 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» тренер позволил отдохнуть сразу двум лидерам клуба — Эрлингу Холанду и Кевину Де Брёйне.

Мало того, что «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» (4:1), так ещё и Де Брёйне почуял запах конкуренции. Бельгиец утвердил собственную значимость в следующей встрече с «Кристал Пэлас» (4:2). Он оформил дубль, а также отдал одну результативную передачу.

Насыщенный график не помешал «горожанам» с целью преуспеть во всех турнирах. Они ведут борьбу за золотые медали АПЛ с «Арсеналом» и «Ливерпулем», вышли в полуфинал Кубка Англии, и вообще, не встречая сопротивления, пробрались в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы установили удивительный рекорд. Они стали первой командой в истории, которая забила три и более мячей в восьми встречах турнира подряд. Грядущий матч может стать частью серии. Надёжность обороны «сливочных» уже не раз нивелировалась мощью нападения «горожан».

«Манчестер Сити» одержал результативные победы в пяти из семи последних очных встреч. Велика вероятность, что победит и в этот раз, но, на наш взгляд, лучше проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. «Сантьяго Бернабеу» придаёт «сливочным» особую силу.

В шести из семи последних очных встреч забивали обе команды. Мощность нападения у них преобладает над надёжностью в защите. Вполне могут порадовать результативностью Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд. В таких важных матчах у лучших бомбардиров команд есть особая жажда забить.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 9 апреля 2024 года

У «Реала» и «Манчестер Сити» полный порядок с результативностью. Они очень много забивают, но также нередко допускают провалы в защите. История очных встреч и замечательный тонус ведущих футболистов команд свидетельствуют в пользу большого количества забитых мячей, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.