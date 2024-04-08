«Торонто» — «Питтсбург». Малкин заслуживает плей-офф больше Овечкина?

Как минимум потому, что «пингвины» несутся на огромной скорости к этой цели, а «столичные» демонстрируют безволие.

9 апреля состоится матч НХЛ «Торонто» — «Питтсбург». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» можно за 2.13, а шансы «Пингвинз» оценили коэффициентом 2.69. Ничья в основное время доступна за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто» — «Питтсбург» 9 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Торонто» — «Питтсбург» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.47. Ставки на победу «Мэйпл Лифс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.75. Шансы «Пингвинз» выиграть матч оценили в 2.12.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз» (09.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Остаётся совсем немного времени до завершения регулярного чемпионата НХЛ. На 9 апреля запланировано два матча. В одном из них «Торонто Мэйпл Лифс» будет принимать «Питтсбург Пингвинз» на «Скоушабэнк-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

«Торонто» проводит отличный сезон. Команда занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 97 очков, и уже гарантировала участие в плей-офф. Главный тренер Шелдон Киф добился успеха за счёт атакующей схемы и стабильной реализации большинства (24,3%).

В текущем сезоне «Мэйпл Лифс» подтянули реализацию опасных моментов, и это сразу дало свои плоды. Команда забросила в 76 матчах 280 шайб, и это лучший результат в Восточной конференции. Главная заслуга принадлежит нападающим Остону Мэттьюсу и Вильяму Нюландеру, которые в сумме набрали 196 очков по системе «гол+пас».

У атакующей направленности «Торонто» есть и обратная сторона — у соперников возникает возможность быстрыми контратаками застать врасплох оборону. Подопечные Кифа довольно много пропустили (237 шайб) и слабо играют в меньшинстве (77,6% нейтрализации). В плей-офф это может стать серьёзной проблемой для команды.

Голкиперам «Торонто» практически в каждом матче приходится трудиться в поте лица, поскольку по их воротам наносят в среднем по 29,8 броска. Неплохой отрезок проводит за «Мэйпл Лифс» вратарь Илья Самсонов. После слабого начала сезона россиянин обрёл стабильность и уверенность.

Главная интрига регулярного чемпионата разворачивается в Столичном дивизионе. На плей-офф претендуют «Айлендерс», «Питтсбург», «Филадельфия» и «Вашингтон». Ещё несколько дней тому назад казалось, что Александр Овечкин решил задачу, но последовали поражения, которые создали барьер перед выходом в плей-офф.

Но самый неожиданный претендент — это «Питтсбург». Сложилось ощущение, что Сидни Кросби и Евгений Малкин большую часть сезона копили силы, а на финишной прямой включили форсаж. «Пингвинз» выиграли четыре последних матча и, набрав 83 очка. От попадания в зону уайлд-кард их отделяют всего несколько очков.

В минувшей встрече «Питтсбург» победил «Тампа-Бэй» (5:4), а главным героем стал Малкин. Форвард оформил дубль и сделал результативную передачу. Сопернику не помог даже нападающий Никита Кучеров, который записал в актив ассистентский хет-трик.

«Пингвинз», вероятно, вышли на пик формы и выиграли шесть из семи последних матчей. «Торонто» также в хорошем тонусе, но «Мэйпл Лифс» уже обеспечили место в плей-офф, а для Малкина и Кросби — это главная задача на решающем отрезке регулярного чемпионата. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Питтсбурга» за 2.69. У него нешуточная мотивация.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Торонто» — «Питтсбург» 9 апреля 2024 года

«Питтсбург» в шикарной форме, а Кросби и Малкин словно переживают очередную молодость. Ветераны знают, как проводить решающие матчи, ведь, по сути, для них плей-офф уже начался. «Торонто» хорошо атакует, но слишком много ошибается в защите. Поэтому поверим в победу «Пингвинз», для которых каждая следующая встреча имеет огромное значение.

Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.69.