«Ванкувер» — «Вегас». Защита Сергея Гончара сдержит Ивана Барбашёва

Российский тренер обороны в «Кэнакс» напрямую влияет на результаты клуба. Вот ещё одно доказательство!

9 апреля состоится матч НХЛ «Ванкувер» — «Вегас». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Кэнакс» можно за 2.30, а шансы «Голден Найтс» оценили коэффициентом 2.54. Ничья в основное время доступна за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер» — «Вегас» 9 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Ванкувер» — «Вегас» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.04. Ставки на победу «Кэнакс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.84. Шансы «Голден Найтс» выиграть матч оценили в 2.02.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» (09.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Остаётся совсем немного времени до завершения регулярного чемпионата НХЛ. На 9 апреля запланированы два матча. В одном из них «Ванкувер Кэнакс» будет принимать «Вегас Голден Найтс» на «Роджерс-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 5:00 мск.

«Ванкувер» проводит отличный сезон. Команда занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 102 очка, и уже гарантировала себе участие в плей-офф. Рик Токкет не без помощи тренера защитников Сергея Гончара создал сбалансированную схему: полный порядок в атаке (263 заброшенные шайбы) и неплохая оборона (пропущено 210 голов).

Важная роль отведена голкиперу Тэтчера Демко. Пока он травмирован, но главный тренер уверен, что к плей-офф вратарь вернётся на лёд. Его успешно замещает Кейси Десмит.

Из-за травмы Демко последние результаты «Ванкувера» выглядят нестабильными. Команда проиграла четыре матча из шести. «Кэнакс» довольно много пропускали, что нехарактерно для них. Токкет экспериментирует со схемой, но результат последнего матча неудовлетворительный. На выезде клуб уступил «Лос-Анджелесу» — 3:6.

В «Ванкувере» играют трое россиян: защитник Никита Задоров, а также нападающие Илья Михеев и Василий Подколзин. Причём минувшую встречу они провели в одном звене. Главный тренер доволен перешедшим по ходу сезона из «Калгари» Задоровым, который за 49 матчей набрал 13 очков по системе «гол+пас».

Он хорош в борьбе, но иногда не рассчитывает силу. В недавней очной встрече с «Вегасом», которую «Кэнакс» проиграли со счётом 3:6, россиянин получил удаление до конца игры. За 10 секунд до конца первого периода Задоров применил силовой приём против форварда Бретта Хаудена. Наказание было серьёзным.

«Голден Найтс» конкурируют с «Лос-Анджелесом» за третье место в Тихоокеанском дивизионе. Пока «Кингз» впереди на одно очко, но у «Вегаса» есть один матч в запасе. Главный тренер Брюс Кэссиди предпочитает сбалансированную схему игры, в которой важная роль отведена Ивану Барбашёву.

Российский нападающий не пропустил в этом сезоне ни одного матча и записал в актив 44 очка по системе «гол+пас». Бомбардирская нагрузка равномерно распределена между игроками, поскольку лидер Джек Айкел отсутствовал практически два месяца из-за травмы.

Напомним, в недавней очной встрече, которая состоялась 3 апреля, «Вегас» победил со счётом 6:3. Тем не менее «Голден Найтс» не доминировали над соперником, а по выигранным вбрасываниям и вовсе оказались хуже. Кроме того, «Кэнакс» дома играют хорошо и победили в четырёх последних матчах из шести. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Ванкувера» за 2.30.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Ванкувер» — «Вегас» 9 апреля 2024 года

«Ванкувер» набирает ход перед плей-офф и победил в четырёх из шести последних домашних матчей. Некоторую нестабильность с голкиперами вполне может компенсировать мощная атака. Вероятна дополнительная мотивация «Кэнакс» взять реванш за поражение в минувшей очной встрече. Поэтому поверим в победу «Ванкувера». К тому же опытный Сергей Гончар наверняка уже придумал, как его команда будет останавливать Барбашёва.

Ставка: победа «Ванкувера» за 2.30.