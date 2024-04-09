«Атлетико Минейро» — «Росарио Сентраль». Халк — монстр!

11 апреля состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Росарио Сентраль». Начало игры — в 1:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу чёрно-белых можно с коэффициентом 1.47. Шансы жёлто-синих оценили в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико Минейро» — «Росарио Сентраль» 11 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Атлетико Минейро» — «Росарио Сентраль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют чёрно-белые, сыграет коэффициент 1.10. Гол жёлто-синих доступен с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Росарио Сентраль» (11.04.2024)

Не только лучшие европейские команды участвуют в международных клубных турнирах. Клубы Южной Америки хоть и не так популярны, но тоже не прочь выяснить отношения на более высоком уровне. В ночь на 11 апреля во 2-м туре группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» проведёт матч с «Росарио Сентраль». Начало встречи – в 1:00 мск.

Ночью 8 апреля чёрно-белые выиграли чемпионат Минейро, а теперь продолжат борьбу за самый значимый в Южной Америке кубок. Добиваться таких откровенно крутых результатов команде удаётся во многом благодаря Халку. 37-летний бывший футболист «Зенита» продолжает тащить. Он находится на отличном уровне и с годами не сбавляет.

В финальной встрече с «Крузейро» он стал автором победного гола. В Бразилии для нападающего это уже седьмой титул, и, что самое важное, Халк не проиграл ни одного финала в составе «Атлетико Минейро». Не сомневаемся, что это не последний трофей бывшего игрока «Зенита», ведь он продлил контракт до 2026 года.

Всего в 10 встречах чемпионата Минейро Халк забил семь голов и отдал две результативные передачи. В 1-м туре Кубка Либертадорес форвард не смог отличиться. Но чёрно-белые всё равно разгромили «Каракас» со счётом 4:1. Автором дубля стал 23-летний Паулиньо, который не прижился в «Байере», но вместе с Халком разрывает за «Атлетико Минейро».

«Росарио Сентраль» не может похвастаться такими результативными футболистами или результатами. Команда выступает в чемпионате Аргентины, но проводит далеко не лучший сезон. По правде говоря, жёлто-синие выглядят неконкурентно на фоне «Атлетико Минейро». Они находятся на 10-м месте в турнирной таблице первенства, опережая последнюю строчку всего лишь на шесть очков.

«Росарио Сентраль» проиграл три последних матча в аргентинской Примере. В каждой из этих встреч подводила оборона. Сначала жёлто-синие уступили «Аргентинос Хуниорс» (0:3) и «Барракас Сентраль» (1:2), а в минувшей игре потерпели поражение от «Ривер Плейт» (1:2). Причём команда первой открыла счёт, но удержать его не смогла.

Такую слабую защиту, без сомнения, легко вскроют Халк и Паулиньо. Для них это точно не станет проблемой. Поэтому мы предлагаем ставку на победу «Атлетико Минейро» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30. Мало того, что чёрно-белые выступают на домашнем стадионе и гораздо сильнее «Росарио Сентраль», так ещё и будут воодушевлены победой в чемпионате Минейро.

Прогноз и ставки на матч «Атлетико Минейро» — «Росарио Сентраль» 11 апреля 2024 года

Халк тащит чёрно-белых даже в свои 37 лет – это очень круто. После победы в чемпионате Минейро можно бросить силы на Кубок Либертадорес. Как минимум на групповом этапе проблем возникнуть не должно. В соперниках – аргентинский «Росарио Сентраль», уступающий в плане уровня состава и последних результатов. Гости находятся в плохом состоянии и не выглядят конкурентами для чёрно-белых. Поэтому наша ставка на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.