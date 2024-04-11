«Ливерпуль» недосягаем для «Аталанты», «Байер» рискует. Экспресс на Лигу Европы

Закончились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Стоит отметить, что они получились невероятно интересными и напряжёнными. Особенно по цифрам на табло. 11 апреля нас ожидают, будем надеяться, не менее заряженные эмоциями встречи четвертьфинала Лиги Европы. Пары подобрались что надо. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.94 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Байер» — «Вест Хэм»

41 матч без поражений – это что-то невероятное. Как может команда не проигрывать такое большое количество времени? «Байер» на это способен. Осталось совсем немного, чтобы повторить исторический рекорд «Ювентуса» — серия из 43 беспроигрышных матчей. Нет ощущения, что «Вест Хэм» способен прервать праздник леверкузенцев.

«Молотобойцы» крайне нестабильны. Что самое важное, у них отсутствует надёжная защита. Если позволять подопечных Хаби Алонсо слишком часто приближаться к своим воротам, ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя и сами леверкузенцы не идеальны в защите, о чём свидетельствуют две встречи с «Карабахом» (3:2 и 2:2).

«Вест Хэм» стабильно пропускает минимум гол в последних семи матчах АПЛ, но каждый раз забивает свой мяч. Кажется, что нас ожидает результативный матч. Мы считаем, что наиболее выгодной ставкой на эту игру будет «обе забьют» за 1.85. Обе команды допускают брак в защите. Победителем, вероятнее всего, выйдет «Байер», но легко ему не будет.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аталанта»

Откровенно говоря, каким бы характером и бесстрашием не обладали футболисты «Аталанты», обыграть «Ливерпуль» у них нет никаких шансов. Юрген Клопп перед тем как покинуть команду летом, не побрезгует никакими трофеями. Поэтому «красные» будут идти до победного. Ресурсов и качества игры у них предостаточно.

Чего не скажешь об «Аталанте», которая переживает не самые лучшие времена. Команда уступила в Кубке Италии «Фиорентине» со счётом 0:1 и проиграла в Серии А «Кальяри» (1:2). Гасперини даёт волю эмоциям и принимает порой неправильные решения. Миранчук показал футбол плохого качества в кубковой встрече, но это не повод сажать его на скамейку в следующих матчах.

В двух играх со «Спортингом» в Лиге Европы Алексей отдал две голевые передачи. Быть может, его помощь потребуется Гасперини во встрече с «Ливерпулем». Хотя, с такой нестабильной игрой в обороне, вряд ли получится забить больше «красных». Добавим к этому тот факт, что подопечные Юргена Клоппа на своём стадионе во всех турнирах этого сезона никому не проигрывали. А вот бергамаски выглядят неважно в выездных матчах. Поставим на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

Прогноз на матч «Милан» — «Рома»

Миланцам и римлянам не привыкать играть между собой. Причём очные матчи команд чаще получаются результативными и интересными. Восемь последних личных встреч «Милана» и «Ромы» заканчиваются тоталом больше 2.5 мяча и голами с обеих сторон. Жёлто-красные не могут выиграть у «дьяволов» на протяжении девяти матчей. Вся надежда на Де Росси.

Даниэле сумел всколыхнуть команду и исправил ошибки, которые допустил Жозе Моуринью. В итоге «Рома» претендует на место в зоне Лиги чемпионов и пока исправно решает задачи в Лиге Европы. Для него это будет дебютная игра с «Миланом». Причём её запросто можно считать проверкой на прочность. Подопечные Пиоли в настолько отличной форме, что победили в семи последних встречах подряд во всех турнирах.

Хотя, добиваться таких результатов помогал уровень соперников. Среди них трудно отыскать достойного конкурента «Милану». Мы предлагаем не «изобретать велосипед», а пойти традиционным методом. Наша ставка будет на тотал больше 2.5 мяча за 2.18. Де Росси не сможет изменить историю матчей с «дьяволами». Разве что добудет победу?

Экспресс на матчи Лиги Европы 11 апреля

Ставка 1: обе забьют в матче «Байер» — «Вест Хэм» за 1.85.

Ставка 2: победа «Ливерпуля» в матче с «Аталантой» и тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в игре «Милан» — «Рома» за 2.18.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.72 Х 2.18 = 6.94.