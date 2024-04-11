«Бавария» — «Кёльн». Второе место тоже неплохо!

Но даже оно ещё не гарантировано мюнхенцам.

13 апреля состоится матч 29-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн». Начало — в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.22. Шансы красно-белых оцениваются в 11.75. На ничью дают коэффициент 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн» 13 апреля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Бавария» — «Кёльн» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн» (13.04.2024)

Решающий этап наступил в чемпионате Германии. Игра 29-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн» запланирована на 13 апреля. Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

«Красные» в этом сезоне оказались в непривычной роли догоняющих, поскольку из-за неудачных игр растеряли много очков. Осечками лихо воспользовался «Байер», который под управлением Хаби Алонсо мощно прогрессирует и уже на 16 очков опережает мюнхенцев в турнирной таблице Бундеслиги. Гонка за титул практически закончена.

Ментальность «Баварии» оказалась под вопросом после поражения в минувшем матче с «Хайденхаймом» (2:3). Подопечные Томаса Тухеля ещё в первом тайме создали себе довольно комфортное преимущество 2:0 после голов Гарри Кейна и Сержа Гнабри, но соперник непостижимым образом сумел переломить ход встречи, забив мюнхенцам три мяча подряд.

Казалось, что после такого шока «Баварии» ничего не светит в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», но на «Эмирейтс» играла совершенно иная команда. «Красные» хорошо контратаковали, неплохо защищались и могли увезти домой победу, поскольку вели в счёте. Тем не менее ничья (2:2) — неплохой результат.

Конечно, помогло мюнхенцам возвращение в состав голкипера Мануэля Нойера. Ветеран вселил уверенность в защитников, и хаоса в обороне «Баварии» заметно поубавилось. Отметился критикой арбитра Тухель, который пожаловался на неназначенный пенальти. Но в целом результат игры с «Арсеналом» он оценил положительно.

Такого же мнения придерживался и Кейн, о чём рассказал журналистам. Гарри нацелен побить рекорд Роберта Левандовского по количеству голов в одном сезоне Бундеслиги. Пока у англичанина на счету 32 мяча, и он на девять голов отстаёт от поляка, но, учитывая железный характер Кейна, ничего исключать нельзя.

Отлично провёл минувший матч Серж Гнабри. Его великолепная техника и умение не терять мяч под прессингом станут главным козырем «Баварии» наряду с феноменальной результативностью Кейна. Жаль, что он получил повреждение и не сыграет в предстоящей встрече.

«Кёльн» проводит очень слабый сезон, и закономерно, что клубу приходится бороться за выживание в Бундеслиге. После 28 матчей он находится на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. От спасительной 15-й строчки подопечных Тимо Шульца отделяет всего четыре очка.

У красно-белых в текущем сезоне в Бундеслиге низкая результативность — 23 забитых мяча. Будет сложновато исправить ситуацию, но тем не менее «Кёльн» проиграл только один матч из последних четырёх. Он максимально мотивирован и наверняка доставит проблем мюнхенцам.

После двух поражений подряд в Бундеслиге болельщики от «красных» ждут качественного улучшения игры. Встреча с «Арсеналом» показала, что мастерство никуда не пропало. Хотя «Кёльн» и будет биться изо всех сил, но классом мюнхенцы намного выше. Изучим ставку на победу «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.05.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн» 13 апреля 2024 года

«Бавария» собралась после двух поражений подряд и с «Арсеналом» сыграла достойно. Кейн в хорошей форме, и это важный фактор в пользу «красных». Тухель сумел найти схему, в которой полностью раскрывается атакующий потенциал команды, и его подопечные много забивают. «Кёльн» не конкурент для такого клуба. Отсюда наша ставка на победу мюнхенцев и тотал больше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.05.