«Атлетико» — «Жирона». Довбик — голевая машина

Украинец может стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании по итогам сезона. Такие результативные матчи ему на руку.

13 апреля состоится матч 31-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Жирона». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.07. Шансы каталонцев оцениваются в 3.75. На ничью дают коэффициент 3.89.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Жирона» 13 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Примеры «Атлетико» — «Жирона» (13.04.2024)

Приближается к развязке сезон в чемпионате Испании. Игра 31-го тура Примеры «Атлетико» — «Жирона» начнётся 13 апреля на стадионе «Цивитас Метрополитано». Стартовый свисток раздастся в 15:00 мск.

Мадридцы в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов не без труда обыграли дома дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1. В первом тайме «матрасники» полностью владели инициативой и вполне закономерно забили два мяча, но после перерыва игра пошла явно не по их плану. У соперника были реальные шансы отыграться.

Лидер «Атлетико» Антуан Гризманн отметился результативной передачей. Француз рассказал в интервью, что должен подлечиться, но будет готов сыграть с «Жироной», поскольку результат предстоящего матча крайне важен для команды.

«Атлетико» проводит хороший сезон, но не хватает стабильности в Примере. В Лиге чемпионов Диего Симеоне показал класс и выбил из турнира одного из фаворитов «Интер». Его подопечные сохраняют хорошие шансы пройти в полуфинал этого турнира, если выдержат давление дортмундской «Боруссии» в ответном матче.

В Примере «Атлетико» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, набрав 58 очков. Но закрепиться в зоне Лиги чемпионов пока не так просто. Дело в том, что на пятки наступает «Атлетик», который отстаёт на два очка, поэтому права на ошибку у «матрасников» нет.

«Атлетико» забил в 30 матчах чемпионата Испании 56 мячей. Большой вклад внесли Гризманн и Мората. Француз забил 11 голов и сделал шесть результативных передач, а испанец записал в актив 14 мячей и один голевой пас.

У «Жироны» дела в атаке обстоят даже лучше, чем у «Атлетико». Бело-красные забили 62 мяча в первенстве. Подобный результат стал возможен благодаря отличной игре нападающего Артёма Довбика, который забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

Отметим, что украинец сравнялся по голам с Беллингемом и Будимиром, но по системе «гол+пас» опережает их. В одном из интервью Довбик признавался, что в «Жироне» одноклубники часто называют его машиной. Он полностью оправдывает это прозвище.

Таким образом, за счёт отлаженной игры в атаке «Жирона» стала главной сенсацией этого сезона в Примере. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 65 очков. До занимающей вторую строчку «Барселоны» дистанция минимальная — всего два очка. Поэтому у бело-красных есть хорошие шансы получить путёвку в Лигу чемпионов.

«Атлетико» и «Жирона» в этом сезоне придерживаются атакующих схем и довольно много забивают. Но их защита не является эталоном надёжности. Очная встреча в первом круге завершилась победой каталонцев со счётом 4:3, поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.53.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетико» Мадрид — «Жирона» 13 апреля 2024 года

Встреча первого круга прошла результативно. С тех пор принципы построения игры у «Атлетико» и «Жироны» принципиально не менялись. Команды умело атакуют, но в защите часто допускают ошибки, позволяя сопернику создавать опасные моменты. Предполагаем, что в матче будет забито минимум четыре мяча.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.53.