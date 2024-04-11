«Сочи» — «Спартак». От победы в дерби мало проку

Красно-белые выиграли у «Динамо», но южане доставят им куда больше хлопот.

13 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.70. Успех москвичей оценён в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 13 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен тоже с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (13.04.2024)

Сезон близится к завершению. 13 апреля состоится встреча, которая откроет программу 24-го тура чемпионата России. На стадионе «Фишт» местный «Сочи» примет московский «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

После зимнего перерыва «Сочи» кардинально изменился. Перемены в составе и тренерском штабе привели к возникновению новой, интересной команды. Она стала демонстрировать сильно отличающийся от предыдущего футбол, хотя основной костяк не сильно изменился.

Положительная динамика наблюдается в атаке «Сочи». Команда стала более вариативна и интересна в нападении. Улучшились интенсивность игры, результативность и реализация моментов. Есть вероятность, что Роберт Гонсалес сумеет спасти сочинцев от вылета в Первую лигу.

Клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, но отставание от занимающего 13-ю строчку «Ахмата» составляет пять очков. До конца сезона ещё есть время изменить ситуацию. Мотивация в виде борьбы за выживание оказывает положительное влияние на «Сочи».

С приходом Гонсалеса на тренерский мостик у сочинцев улучшились характер и сила воли. В последних четырёх турах в первенстве они сыграли вничью с «Балтикой» (0:0), «Локомотивом», ЦСКА и «Ростовом» (во всех трёх случаях 2:2). И это при том, что в трёх из четырёх случаев «Сочи» выступал на выезде.

Дома подопечные Гонсалеса обидно потеряли очки во встрече с армейцами. Они отыгрались со счёта 0:2 и вполне могли забить ещё. Сочинцы были не хуже по владению мячом, гораздо чаще создавали опасные моменты и нанесли в четыре раза больше ударов в створ, чем соперник.

Если ЦСКА столкнулся с такими большими проблемами, то чего ожидать от «Спартака», который менее стабилен, чем армейцы, и хуже выступает на выезде. Красно-белые выиграли только 3 из 10 матчей в чемпионате России в гостях, а также два раза сыграли вничью.

Во встрече последнего тура первенства «народная команда» на выезде обыграла в дерби «Динамо» (2:1), но её болельщикам стоит поблагодарить за победу Игоря Лещука. Вратарь бело-голубых дважды допустил одну и ту же грубую ошибку, отбив мяч перед собой. В обоих случаях расторопнее прочих оказался Александр Соболев.

Несмотря на победу в дерби, СМИ продолжают пестрить информацией о возможных заменах Абаскалю. Хотя официальный руководитель пресс-службы красно-белых опроверг эту информацию. В свою очередь, бывший легендарный футболист Андрей Канчельскис выразил мнение, что в ближайшие три-четыре года ни один тренер не поможет «Спартаку». Он подчеркнул, что в клубе непонятно что творится.

На устранение проблем может потребоваться действительно много времени. К руководству «народной команды» накопилось не меньше вопросов, чем к Абаскалю. Спускать всех собак на испанского специалиста — неправильно, ведь это руководство дало ему полную свободу действий и практически безграничную власть.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.02. Если игра сочинцев в атаке улучшилась, то «Спартак» после зимнего перерыва забил только шесть мячей. Четыре из них — в Кубке России, а два других ему подарил Игорь Лещук.

История очных встреч всецело на стороне сочинцев. Во всех четырёх последних матчах на стадионе «Фишт» они не проиграли, и на двоих команды забили не более трёх мячей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 13 апреля 2024 года

«Сочи» очень здорово прибавил после зимнего перерыва. Пережитые перемены и высокая вероятность вылета из элиты трансформировали клуб из явного аутсайдера в очень опасного соперника. Абаскаль по-прежнему не может решить всех проблем красно-белых. Тренер наступает на одни и те же грабли. «Народная команда» играет без огня в глазах и местами смотрится совсем плохо. Думаем, южане зацепятся за очки.

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.