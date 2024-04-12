Иржи Прохазка — Александар Ракич. Из-за травм ничего не понятно!

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) пройдёт турнир UFC 300. В одном из боёв вечера в полутяжёлом весе сразятся Иржи Прохазка и Александар Ракич. Рассказываем самое важное о предстоящем поединке.

Во сколько начало боя Прохазка — Ракич на UFC 300

Время начала турнира – в 1:00 мск. Прохазка и Ракич должны выйти в октагон в районе 4:30 мск.

Где смотреть бой Прохазка — Ракич в прямом эфире

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также все поединки в прямом эфире будут доступны на платформе UFC Fight Pass.

Ставки и коэффициенты на бой Иржи Прохазка — Александар Ракич

Букмекеры считают шансы бойцов практически равными. Поставить на Прохазку можно с коэффициентом 1.90, а успех Ракича идёт за 1.94. Ничья маловероятна, на такой исход можно сделать ставку с котировкой 50.0.

Аналитики сомневаются, что бой будет полным. На ТБ 2.5 раунда можно сделать ставку за 1.90, а обратный исход идёт с котировкой 1.95.

«Чешский самурай» максимально ярок

Иржи Прохазка — очень интересный боец. Он начинал свою историю с футбольного хулиганства, потом был длинный путь в единоборствах, покорение Японии (где, кстати, он побеждал Вадима Немкова) и, наконец, UFC. Здесь Иржи стал чемпионом, победив Гловера Тейшейру, но в гладкую карьеру вмешались травмы — от титула пришлось отказаться. Прохазка вернулся в ноябре 2023 года, но проиграл Алексу Перейре.

Чех — классный ударник с очень необычной техникой. Не чуждо Иржи и пижонство, он любитель опустить руки и провоцировать соперника. При этом Прохазку выделяют уважительное отношение к другим бойцам и скрупулёзный подход к своим поединкам. Из минусов можно отметить категорическое неприятие борьбы: в партере Иржи оказывается обычно не по своей воле.

Готов ли Ракич?

Александар Ракич — австрийский боец, тоже ударник, но немного другого профиля. Если Прохазка удивляет соперников своей нестандартностью, то Ракич прагматичен, с техникой по учебнику, но при этом с очень высоким интеллектом бойца. Австриец уже давно на верхних строчках рейтинга, но до титула он так и не добрался.

В мае 2022 года он проиграл Яну Блаховичу, получил тяжёлую травму колена и с тех пор не появлялся в октагоне. Так что главный вопрос здесь — смог ли Ракич восстановиться. В этом большие сомнения, всё-таки почти два года перерыва не могли пройти без последствий.

Вероятно, Александар будет здесь работать вторым номером, контратаковать и искать недочёты в защите Прохазки. Правда, сам он верит в силу своего удара. На пресс-конференции Ракич обратил внимание, что Прохазка падал в каждом из своих боёв в UFC. Кажется, он постарается продолжить эту традицию.

Чего ждать от боя?

Этот поединок максимально непредсказуем просто потому, что оба недавно перенесли тяжёлые травмы. И если Прохазка после повреждения провёл один бой, то Ракич не выходил в октагон уже два года. Кажется, что чех будет настаивать на нокауте, а австрийца устроит и победа по очкам. Этот бой будет очень близким, но всё зависит от готовности австрийца. Насколько он готов побеждать Чешского самурая, знает только он сам и его команда. Предлагаем ставку на тотал больше 1.5 раунда за 1.40.

Ставка: тотал больше 1.5 раунда за 1.40.