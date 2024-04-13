«Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Кучеров разобьёт мечты Овечкина о плей-офф

У «столичных» осталось всего три матча, чтобы решить задачу на сезон. Она станет почти невыполнимой.

14 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 0:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.94. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 14 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (14.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 апреля 2024, воскресенье. 00:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Борьба за выход в плей-офф выходит совершенно на другой уровень. Времени остаётся очень мало. Один из претендентов на уайлд-кард «Вашингтон» 14 апреля на льду «Кэпитал Уан-Арены» примет «Тампа-Бэй». Стартовое вбрасывание запланировано на 0:30 мск.

«Вашингтон» очень невовремя угодил в чёрную полосу. Он проиграл семь из восьми последних матчей. Шансы «столичных» на выход в плей-офф снизились. Они спустились на пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Необходимо выигрывать три оставшиеся встречи и ждать, что «Питтсбург» оступится. Но не только «пингвины» могут помешать планам «столичных».

Спенсеру Карбери необходимо провести безотлагательную работу над ошибками и исправить все проблемы. На последнем отрезке их набралось огромное количество. Начнём с того, что перестала правильно функционировать оборона «столичных». «Детройт» они обыграли только благодаря фантастической игре Чарли Линдгрена и плохой реализации соперника.

Ещё команда стала проводить очень мало времени в атаке. Снизилась результативность, в частности у её капитана Александра Овечкина. Он забросил только четыре шайбы и отдал две результативные передачи в последних восьми матчах. Чуть раньше он забил восемь голов в пяти играх.

Овечкин установил несколько рекордов. Он стал первым в истории НХЛ хоккеистом, на счету которого 18 сезонов с 30+ заброшенными шайбами. Ещё россиянин вышел на второе место среди соотечественников в списке лучших ассистентов лиги (697 голевых пасов). Он обошёл Сергея Фёдорова.

Впечатляет, не правда ли? Однако это ещё не всё. 38-летний нападающий вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, а также вплотную приблизился к Пэту Вербику по сыгранным матчам за карьеру в лиге. Предстоящая встреча станет для Овечкина 1424-й в НХЛ. К сожалению, его рекорды — это единственное, что радует болельщиков «Кэпиталз» в последнее время.

«Тампа-Бэй» может окончательно лишить «Вашингтон» шансов на выход в плей-офф, который «молнии» уже себе гарантировали. Мотивации у них может быть и не так много, но просто так дарить очки никто не собирается. Тем более что в оставшихся до окончания сезона встречах Никита Кучеров может упрочить рекордные показатели.

Нападающий заслуживает всевозможной похвалы. Если бы не он, «Лайтнинг» не вышли бы в плей-офф. В 78 матчах Никита набрал 141 (43+98) очко. Он возглавляет список лучших бомбардиров лиги. Отрыв от идущего следом Натана Маккиннона небольшой. Это разжигает интерес и придаёт дополнительный стимул россиянину.

В последних восьми встречах Кучеров забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. Его шикарные пасы вызывают изумление и восхищение. Брейден Пойнт сказал, что Никита невероятен и даёт команде шанс на победу в каждом матче.

К слову, «Лайтнинг» проиграли только 4 из 15 последних матчей и один раз победили в овертайме. Все остальные встречи выиграли в основное время. Заключить пари на то, что «Тампа-Бэй» обыграет «Вашингтон» по итогам 60 минут, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94.

Дело не только в том, что Кучеров делает результат, хотя это очень важно. В отличном тонусе пребывают и другие хоккеисты «молний». Команда очень здорово усилилась за счёт обменов. Закрыв проблемные позиции, она мощно включилась и, похоже, не собирается сбавлять темп.

У «Кэпиталз» плохо обстоят дела с игрой в большинстве (они занимают 17-е место в лиге по данному показателю), и в то же время есть проблемы с дисциплиной. Невынужденных удалений приличное количество (18-е место в НХЛ по игре в меньшинстве). «Лайтнинг», между прочим, с большим отрывом лидируют по проценту реализации лишнего.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 14 апреля 2024 года

Для «Вашингтона» сезон может закончиться очень печально. Спенсеру Карбери нужно устранить много ошибок и недочётов, а времени совсем мало. Раздухарившаяся на последнем отрезке сезона «Тампа-Бэй» обыгрывает практически всех без разбору. Кучеров бьёт рекорды и радует великолепной игрой. Сдаётся, он оставит «Кэпиталз» без плей-офф.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 1.94.