Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг. Любимец фортуны опять на высоте

Долгожданный турнир UFC 300 стартует в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США). В одном из поединков основного карда Келвин Каттар подерётся с Алджамейном Стерлингом. Для бывшего чемпиона в легчайшем весе это будет дебютный поединок в полулёгком дивизионе.

Коэффициенты и ставки на бой UFC 300 Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг

Букмекеры отдают предпочтение Стерлингу и предлагают на его победу коэффициент 1.55. Шансы Каттара оценили в 2.52. Вероятность ничьей идёт за 55.0. Эксперты считают, что поединок затянется: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.36, а тотал меньше 2.5 раунда – в 3.00.

Где смотреть бой UFC 300 Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг, время начала

Поединок Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч!». Начало боя – не ранее 3:50 мск.

Анализ и прогноз на бой UFC 300 Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг (14.04.2024)

Юбилейный турнир UFC 300 собрал невероятный кард, в котором нашлось место и для дебютного поединка в полулёгком весе Алджамейна Стерлинга с Келвином Каттаром. Начало боя – не ранее 3:50 мск.

Бостонский нокаутёр не оправдывает своё прозвище. Более того, он попал в чёрную полосу, из которой не может выбраться. Он проиграл Джошу Эмметту раздельным решением судей, а в минувшем бою потерпел поражение от Арнольда Аллена, травмировав свою ногу. Это произошло осенью 2022 года и вот, спустя почти 18 месяцев, Каттар решил вернуться в октагон.

Пока неясно, как будет выглядеть Келвин после такой тяжёлой травмы, смог ли он восстановиться. Ведь драться ему придётся с бывшим чемпионом в легчайшем весе. Каттар должен быть готов к тейкдаунам и попыткам перевести бой на канвас. Алджамейн не из тех бойцов, кто проводит большую часть времени в стойке. Ему намного удобнее набирать очки своим грэпплингом.

Раньше у Келвина была отличная защита от тейкдаунов – примерно 91%. Однако слабо верится, что Бостонский нокаутёр остаётся в прежней форме. Прошло слишком много времени.

Стерлинга можно по праву считать самым хитрым бойцом и нелепым чемпионом в истории UFC. Титул в легчайшем весе он выиграл благодаря дисквалификации Петра Яна. Затем он оправдал своё имя, взяв реванш у россиянина. В общей сложности Алджаймейн провёл три защиты пояса, пока не был нокаутирован Шоном О'Мэлли. Утрата титула ускорила процесс перехода Мастера фанка в другой дивизион.

Стерлинг никогда не держал язык за зубами, вот и в преддверии встречи с Каттаром заявил, что собирается завершить поединок во втором раунде. На этот раз нет повода не доверять словам Алджамейна. Имея рекорд из девяти побед в последних 10 поединках, он вправе делать подобные заявления. К тому же соперник выглядит проходным, пусть и опытным.

Мастер фанка – один из самых везучих бойцов UFC. Его явно полюбила удача. Можно трактовать успехи Алджамейна и по-другому – он очень хитёр. Как бы там ни было, но он получил вполне проходного соперника, у которого не было опыта выступлений на протяжении почти 18 месяцев. Поэтому, нет сомнений, что дебют Стерлинга в полулёгком весе получится успешным. Предлагаем поставить на победу Алджамейна досрочно за 3.80.

Прогноз и ставки на бой Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг 14 апреля 2024 года

Мастера фанка уверен, что если выиграет у Каттара, то получит титульный поединок. Поэтому он должен был хорошо к нему подготовиться. Несмотря на долгий простой, Келвин всё ещё в топ-10 рейтинга полулёгкой весовой категории. Он также опасен. Осталось лишь убедиться, что травма давно не беспокоит Каттара. Но, даже независимо от этого, у Стерлинга большие шансы одержать победу досрочно. Его грэпплинг работает почти безотказно. По силам ли Бостонскому нокаутёру донести один из мощных ударов до челюсти Стерлинга? Вряд ли! У него отличная защита.

Ставка: победа Стерлинга досрочно за 3.80.