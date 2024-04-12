Бобби Грин — Джим Миллер. 40-летний ветеран отпразднует третий юбилей UFC

Долгожданный турнир UFC 300 стартует в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США). Даже перелимы порадуют нас зрелищными поединками. Один из таких — Бобби Грин – Джим Миллер. Начало – не ранее 1:25 мск.

Коэффициенты и ставки на бой UFC 300 Бобби Грин — Джим Миллер

Букмекеры отдают предпочтение Грину и предлагают на его победу коэффициент 1.55. Шансы Миллера оценили в 2.52. Вероятность ничьей идёт за 53.0. Эксперты считают, что поединок затянется: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.58, а тотал меньше 2.5 раунда – в 2.30.

Где смотреть бой UFC 300 Бобби Грин — Джим Миллер, время начала

Поединок Бобби Грин – Джим Миллер можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч Боец». Начало боя – не ранее 1:25 мск.

Анализ и прогноз на бой UFC 300 Бобби Грин — Джим Миллер (14.04.2024)

Много интересного приготовил юбилейный турнир UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в городе Парадайс (США), на «Ти-Мобайл Арене». Даже в перелимах будет на что посмотреть. Например, на битву между ветеранами Бобби Грином и Джимом Миллером. Начало поединка – не ранее 1:25 мск.

Грин заставил всех поверить, что его карьера возрождается, когда победил поочерёдно Тони Фергюсона ручным треугольником и Гранта Доусона. Вот только в последнем поединке Бобби проиграл Джалину Тёрнеру в первом раунде нокаутом. Несмотря на это, Король желает вернуться в октагон, чтобы вновь попытаться восстановить репутацию.

Сам по себе Грин считается сложным соперником для любого бойца из лёгкой весовой категории. С возрастом выносливости становится меньше, и это, несомненно, мешает ему держаться на дистанции. Зато работает прессинг, и остались такими же мощными удары Бобби, которыми он неоднократно наводил ужас на своих соперников.

Джим наверняка бросит немало попыток перевести Бобби на канвас, чтобы добиться преимущества в партере. Однако он должен помнить, что у Грина отличная защита от тейкдаунов. Он вполне может провести бой в стойке, разбивая Миллера. Другого выбора у 37-летнего бойца быть не может.

У Миллера немного другая задача. Он хочет стать единственным бойцом, которому удалось выиграть свои поединки на всех трёх юбилейных турнирах. На 100-м UFC он победил Мэка Данцига, на UFC 200 нокаутировал Таканори Гоми. Это нечто особенное! Несмотря на свой 40-летний возраст, Джим продолжает выходить на ринг, причём весьма успешно.

Он одержал победы в пяти из шести последних боёв. Более того, у него серия из двух выигранных поединков – с Габриэлем Бенитесом и Джесси Батлером. Миллер настолько уникален, что побеждал во всех пяти боях только досрочно, единственное поражение потерпел на этом отрезке судейским решением.

Не спорим, что Бобби очень трудно нокаутировать, он крепкий парень, но его выносливость уже далеко не та. Поэтому Грин и сам будет не против завершить схватку досрочно, самостоятельно наращивая темп. В конечном счёте это приведёт к ошибке, которая поможет Джиму выиграть либо нокаутирующим ударом и добиванием, либо сабмишеном. Мы предлагаем ставку на победу Миллера за 2.52.

Прогноз и ставки на бой Бобби Грин — Джим Миллер 14 апреля 2024 года

Эти два ветерана способны заставить публику ликовать. Несмотря на возраст, они всё ещё способны проводить конкурентные бои. Подумать только, Миллер выступал в каждом юбилейном турнире UFC и побеждал. У него огромная мотивация выиграть третий бой, установив уникальное достижение. Сделать это будет непросто, ведь Грин — крепкий соперник, но Джим, кажется, вышел на пик формы, выиграв пять из шести последних боёв. Мы считаем, что Миллер поймает своего соперника на ошибке и одержит победу.

Ставка: победа Джима Миллера за 2.52.