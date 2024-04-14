«Осасуна» — «Валенсия». Бараха сохраняет надежду на еврокубки

15 апреля состоится матч 31-го тура Примеры «Осасуна» — «Валенсия». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 2.22. Шансы «летучих мышей» оцениваются в 3.60. На ничью дают коэффициент 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура Примеры «Осасуна» — «Валенсия» 15 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Осасуна» — «Валенсия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Примеры «Осасуна» — «Валенсия» (15.04.2024)

Приближается к развязке сезон в чемпионате Испании. Игра 31-го тура Примеры «Осасуна» — «Валенсия» начнётся 15 апреля на стадионе «Эль-Садар». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Красные» занимают девятое место в турнирной таблице Примеры, набрав после 30 матчей 39 очков. Вряд ли руководство клуба и болельщики рассчитывают на место в еврокубках, поскольку до шестой строчки таблицы, на которой находится «Реал Сосьедад», дистанция составляет 10 очков.

Тем не менее для скромного по финансовым меркам клуба место в середине турнирной таблицы Примеры является неплохим результатом. «Красным» вряд ли грозит зона вылета, поэтому они без особого давления доигрывают сезон. Кроме того, руководству необходимо подыскивать нового тренера.

Дело в том, что верой и правдой служивший «Осасуне» с 2018 года испанский специалист Хагоба Аррасате принял решение покинуть команду после окончания сезона. Он неплохо поработал с «красными» и в минувшем розыгрыше Кубка Испании вывел их в финал, в котором уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:2.

Тренер помог в развитии Анте Будимира. 32-летний нападающий звёзд с неба не хватал, но неожиданно включился в гонку за звание лучшего бомбардира Примеры с Джудом Беллингемом и Артёмом Довбиком. У него 16 забитых мячей. Создавать опасные моменты в «Осасуне» намного сложнее, чем в «Реале», поэтому его результат отличный.

«Осасуна» в целом испытывает проблемы с позиционным нападением, забив в этом сезоне Примеры всего 36 мячей за 30 матчей. Таким образом, практически половина из них на счету Будимира. Выключив хорвата из игры плотной опекой, соперник практически обнуляет атакующий потенциал «красных».

По части обороны «Валенсия» может давать мастер-класс «Осасуне». «Летучие мыши» пропустили в этом розыгрыше чемпионата Испании всего 32 мяча. Только у мадридского «Реала» (20), «Атлетика» (28) и «Реала Сосьедад» (31) защита надёжнее.

Во многом главный тренер Рубен Бараха полагается на талантливого голкипера Георгия Мамардашвили. Грузинский вратарь играет отлично и помог своей сборной получить первую в истории путёвку на чемпионат Европы, который пройдёт летом в Германии. Недаром источники сообщают, что «Милан» рассматривает вариант с его трансфером.

Таким образом, сделав акцент на оборону, «Валенсия» набрала 44 очка после 30 матчей и находится на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. До шестой строчки, которая предоставляет право сыграть в Лиге конференций, всего пять очков, но мешают очень сильные конкуренты: «Реал Сосьедад» и «Бетис».

«Летучие мыши» хорошо обороняются в этом сезоне и не проиграли пять последних матчей из шести. Если им удастся выключить основного бомбардира «Осасуны», то можно рассчитывать на хороший результат. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Валенсия» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Осасуна» — «Валенсия» 15 апреля 2024 года

«Валенсия» наладила оборону на решающем отрезке сезона и включилась в борьбу за место в еврокубках. Защита играет хорошо, поэтому «летучие мыши» пропустили всего один мяч за последние четыре встречи Примеры. Мы предполагаем, что они не проиграют, а тотал будет меньше 3.5 мяча.

Ставка: «Валенсия» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.