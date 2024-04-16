«Филадельфия» — «Вашингтон». Овечкину быть в плей-офф!

17 апреля состоится матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Флайерз» можно за 2.24, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.60. Ничья в основное время доступна за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 17 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Филадельфия» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Ставки на победу «Флайерз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.81. Шансы «Кэпиталз» выиграть матч оценили в 2.04.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (17.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Остаётся совсем немного времени до завершения регулярного чемпионата НХЛ. 17 апреля в одном из матчей «Филадельфия Флайерз» будет принимать «Вашингтон Кэпиталз» на арене «Уэллс Фарго-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

«Филадельфия» проводит нестабильный сезон, а концовку регулярного чемпионата и вовсе окрасила в тёмные тона. Команда под управлением Джона Тортореллы недавно прервала серию из восьми поражений подряд, которая заметно осложнила борьбу за место в плей-офф. С чём связан спад в игре клуба, наставник публично не озвучил, но руководство по-прежнему доверяет ему.

«Филадельфия» отстаёт от «Вашингтона» и «Детройта» на два очка, а от «Питтсбурга» — на одно. Команда находится в самом невыгодном положении. Таким образом нас ждёт невероятная по напряжению развязка в борьбе за плей-офф.

Весьма вероятно, что Торторелла возлагал определённые надежды на бывшего голкипера ЦСКА Ивана Федотова, но россиянин не оправдал ожиданий. В трёх встречах за «Филадельфию» голкипер пропустил 10 шайб. После того его будущее в клубе выглядит туманным.

«Вашингтон» неприятно удивил на решающем отрезке сезона, в котором проиграл семь матчей из 10. До этого кризиса казалось, что Александр Овечкин сумеет вытянуть команду в плей-офф, несмотря на огромные проблемы с игрой. Всё было в руках «столичных», но они посыпались в самый ответственный момент.

При этом нужно отметить, что Александр ведёт себя как истинный капитан и прирождённый лидер. Он заводит команду своей самоотдачей, но общий уровень игроков довольно средний по меркам лиги и им необходимо действовать на пределе в каждой встрече, чтобы набирать очки.

Сразу после победы во встрече с «Тампа-Бэй» (4:2), «Столичные» выдали интересный результат в матче с «Бостоном». Они одержали победу с футбольным счётом 2:0. Причём вторую шайбу «Кэпиталз» забросили уже в пустые ворота. Это подарило надежду на плей-офф. Чтобы пробиться в уайлд-кард, достаточно выиграть у «Филадельфии».

Во многом всё будет зависеть от Овечкина. Россиянин в этом сезоне набрал 64 (30+34) очка по системе «гол+пас» в 77 встречах. Его старания не помогают «Вашингтону» играть результативнее. Среди команд Восточной конференции никто не забил меньше «столичных» — 218 голов. Поэтому победи в игре с «Бостоном» со счётом 2:0 не удивила.

«Вашингтон» и «Филадельфия» проведут важнейший матч в сезоне, от результата которого во многом зависит исход борьбы за место в плей-офф. Цена ошибки возрастает многократно и весьма вероятно, рисковать никто не будет.

У «столичных» игра выглядит немного лучше, да и стараний Овечкина часто бывает достаточно, чтобы побеждать. Это будет очень вязкий, равный и осторожный хоккей, в котором «Кэпиталз» как минимум не проиграют в основное время, а тотал будет меньше 6.5 шайбы. Коэффициент на такой исход равен 2.45.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 17 апреля 2024 года

Решающий матч сезона для команд, которые испытывают проблемы при создании опасных моментов. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери в большей части игр предпочитает осторожную схему с акцентом на оборону. «Филадельфия» также не раскрывается и выиграла последнюю встречу у «Нью-Джерси» со счётом 1:0. Поэтому предполагаем, что много заброшенных шайб не будет, но фактор Овечкина поможет «столичным» как минимум не проиграть.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.45.