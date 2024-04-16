«Урал» — «Ростов». Гончаренко и Карпин порадуют зрителей

17 апреля состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Урал» — «Ростов». Начало — в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех ростовчан оценивается в 3.08. На ничью дают коэффициент 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Урал» — «Ростов» 17 апреля 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Урал» — «Ростов» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.76. Если забьют екатеринбуржцы, сыграет коэффициент 1.28. Гол ростовчан доступен за 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Ростов» (17.04.2024)

Игра 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Урал» — «Ростов» пройдёт 17 апреля в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

«Урал» проводит сложный сезон. Команда Виктора Гончаренко никак не может найти свою игру, и это не позволяет обрести стабильность. Многое зависит от настроя, который у екатеринбуржцев постоянно меняется.

Групповой этап Кубка России «Урал» не потянул. Он проиграл конкуренцию «Локомотиву» и «Ростову», заняв третье место в турнирной таблице. Главный тренер широко использовал ротацию состава, что сказалось на результате.

Кроме того, на игру «Урала» в Кубке России оказал влияние кризис, который настиг команду в РПЛ. Что-то сломалось в командном механизме екатеринбуржцев, и Виктор Гончаренко не нашёл пути решения проблемы. Большие сложности возникли в обороне, что не совсем характерно для белорусского специалиста.

У «Урала» были определённые надежды на зимнюю паузу в сезоне, но мало что поменялось. Неудачи «шмелей» продолжились. Им предстоит серьёзная борьба за выживание в РПЛ. Хотя победа в минувшем матче с «Динамо» (2:1) может немного взбодрить.

А вот «Ростову» в зимнюю паузу удалось совершить перезагрузку. В весенней части сезона подопечные Валерия Карпина кардинально улучшили результаты, одержали ряд важных побед и переместились в середину турнирной таблицы РПЛ. Ростовчане на решающем отрезке сезона заиграли ярко, создают много опасных моментов и владеют инициативой.

В плей-офф Пути РПЛ Кубка России «Ростов» завершил вничью первую встречу с ЦСКА (1:1), а в ответном матче проиграл — 0:2. Затем подопечные Валерия Карпина уже в Пути регионов с трудом прошли «Химки» (0:0 (7:6 пен.)).

«Ростов» в весенней части сезона играет в атакующем стиле, создаёт моменты и находится в хорошей форме. В свою очередь, «Урал» ведёт изнурительную борьбу за право сохранить место в РПЛ и тратит много сил. Кроме того, в обороне «шмелей» достаточно проблем, поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Особенно выделяется в последних играх не кто иной, как Роналду, которого так расхваливали во время трансфера. Он забил по голу в последних двух встречах — с «Сочи» (2:2) и «Факелом» (1:0). Усиления Валерия Карпина приносят результат, и это важно.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Урал» — «Ростов» 17 апреля 2024 года

«Ростов» отлично подготовлен к решающему отрезку сезона. Команда в хорошей форме, умело владеет инициативой, повысилась реализация. «Урал» под огромным давлением, что ещё более осложняет ситуацию. Победа в игре с «Динамо», конечно, выглядит классно, но это не повод думать, что всё наладится. Оборона является главной проблемой Виктора Гончаренко, и вряд ли она справится с давлением ростовчан.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.10.