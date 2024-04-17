«Лилль» — «Астон Вилла». Победа над «Арсеналом» дорого обойдётся Эмери

18 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Лилль» — «Астон Вилла». Начало игры — в 19:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «догов» можно с коэффициентом 2.40. Шансы «львов» оценили в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лилль» — «Астон Вилла» 18 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Лилль» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют «доги», сыграет коэффициент 1.23. Гол «львов» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Лилль» — «Астон Вилла» (18.04.2024)

Унаи Эмери добивается отличных результатов в этом сезоне. Причём не только в английской Премьер-лиге. В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «Астон Вилла» будет играть с «Лиллем» на стадионе «Пьер-Моруа». Начало игры – в 19:45 мск.

«Доги» будут иметь небольшое преимущество в свежести. Руководство Лиги 1 отнеслось к своим командам с пониманием, и они не принимали участия в матчах первенства после еврокубков. Поэтому у «Лилля» было достаточно времени, чтобы обдумать детали и как следует подготовиться к ответной встрече.

Также не стоит забывать, что подопечные Паулу Фонсеки превосходно выступают на родном стадионе. Лучше них дома в чемпионате Франции не играет даже «ПСЖ». 14 матчей на своём поле в Лиге 1, в которых было одержано 10 побед, а три встречи завершились вничью. Всего восемь пропущенных голов – надёжная игра в защите.

Беспроигрышная домашняя серия «Лилля» насчитывает 15 матчей во всех турнирах. В атаке у «догов» уже давно образовался свой лидер. Конечно же, речь о канадце Джонатане Дэвиде. В 28 встречах в первенстве он забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. В Лиге конференций нападающий записал на свой счёт в семи играх три гола.

Поэтому, если на мгновенье показалось, что у «Астон Виллы» простая задача, это всего лишь заблуждение. Подопечные Унаи Эмери проводят великолепный по собственным меркам сезон и находятся в зоне Лиги чемпионов в АПЛ. Борьба за место в тройке выглядит чем-то нереальным, но для «львов» это не имеет значения.

В минувшем туре чемпионата Англии «Астон Вилла» обыграла «Арсенал» со счётом 2:0, тем самым лишив «канониров» первого места. Результат очень достойный, учитывая, что лондонцы до встречи с «вилланами» не проигрывали на протяжении восьми матчей во всех турнирах. Отличное достижение, но Унаи Эмери пришлось пожертвовать многими важными футболистами.

Поэтому сложно сказать, что будут делать «львы» в гостевой встрече с «Лиллем», который почти непобедим в домашних стенах. Первый матч бирмингемцы выиграли со счётом 2:1, но по факту не выглядели намного лучше «догов». Мы считаем, что даже характера будет недостаточно, чтобы обыграть «Лилль». Предлагаем ставку на победу подопечных Фонсеки за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Лилль» — «Астон Вилла» 18 апреля 2024 года

«Доги» лучше всех в Лиге 1 проводят домашние матчи. Даже «ПСЖ» не может с ними сравниться! Плюс у команды был перерыв перед ответной встречей в Лиге конференций. Он явно помог сохранить тонус, свежесть и лучше подготовиться. В это же время «львы» основным составом обыгрывали «Арсенал». Получилось, но какой будет цена? Мы считаем, что «Лилль» выиграет эту встречу, однако хватит ли этого для прохода в следующий раунд – неизвестно.

Ставка: победа «Лилля» за 2.40.