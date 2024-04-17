«Фиорентина» — «Виктория Пльзень». «Фиолетовые» в трудном положении

18 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» — «Виктория Пльзень». Начало игры — в 19:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «фиолетовых» можно с коэффициентом 1.40. Шансы красно-синих оценили в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фиорентина» — «Виктория Пльзень» 18 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Фиорентина» — «Виктория Пльзень» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют «фиолетовые», сыграет коэффициент 1.09. Гол красно-синих доступен с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» — «Виктория Пльзень» (18.04.2024)

Команде из Флоренции предстоит разработать уникальный план на игру с чешским клубом. Взломать его оборону – задача не из простых. 18 апреля «Фиорентина» будет принимать «Викторию Пльзень» на стадионе «Артемио Франки» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Красно-синие ожидаемо смогли выстоять в домашней игре с «фиолетовыми». Встреча завершилась нулевой ничьей. Естественно, для этого чешскому клубу пришлось приложить большие усилия, отсиживаясь в обороне и совершая редкие вылазки в контратаки, которые, в общем-то, ничем не увенчались.

В какой-то степени «Виктории Пльзень» повезло, что ей выпал такой нестабильный соперник. Не стоит недооценивать «фиалок». Они могут не только проваливаться в, казалось бы, простых матчах, но и способны взрываться, когда от них ничего не ждёшь. Да и вообще, в последних 10 матчах «Фиорентина» проигрывала только набравшим ход «Ювентусу» (0:1) и «Милану» (1:2).

Подопечные Винченцо Итальяно всё ещё рассчитывают на попадание в топ-6 чемпионата Италии. Поэтому тренер выставил основной состав на минувшую встречу с «Дженоа» в Серии А. К сожалению для «фиолетовых», удалось добыть только ничейный результат – 1:1.

Конечно, дома «Фиорентине» будет проще. Поддержка болельщиков играет существенную роль в успехах любого клуба. «Виктория Пльзень» крепкий соперник. Команда будет вновь рассчитывать на умение плотно держать оборону и контратаковать. Есть шанс зацепиться за ещё одну ничью, но он призрачный.

Хотя по результатам матчей на выезде мало кто может сравниться с красно-синими. Беспроигрышная серия чешского клуба в гостях насчитывает 15 встреч. Добиваться таких результатов получается во многом за счёт грамотных оборонительных действий. В Лиге конференций в этом сезоне загребское «Динамо» и «Серветт» не придумали, как взломать защиту красно-синих.

Винченцо Итальяно предстоит поломать голову над решением этой задачи со звёздочкой. Всё-таки такой опытный специалист должен нащупать уязвимое место у соперника. «Фиорентина» вполне способна победить, но вряд ли с разницей больше чем в один мяч. «Виктория Пльзень» — очень неуступчивый, а главное, стабильный клуб. Предлагаем ставку на победу чешской команды с форой (+1.5) за 1.72.

Прогноз и ставки на матч «Фиорентина» — «Виктория Пльзень» 18 апреля 2024 года

На стороне «фиолетовых» будут домашние трибуны и высокий уровень мастерства отдельных футболистов. «Виктория Пльзень» — скромный клуб на евроарене, но в чемпионате Чехии постоянно находится среди лидеров. У неё очень качественная оборона, а ещё отличная статистика выездных матчей. Мы считаем, что не проиграть с разницей более чем в один мяч чехам по силам.

Ставка: победа «Виктории Пльзень» с форой (+1.5) за 1.72.