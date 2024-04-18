«Дженоа» — «Лацио». Раскол римлян на руку «грифону»

19 апреля состоится матч 33-го тура Серии А «Дженоа» — «Лацио». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.60. Шансы красно-синих оцениваются в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура Серии А «Дженоа» — «Лацио» 19 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Лацио» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура Серии А «Дженоа» — «Лацио» (19.04.2024)

В решающую фазу входит чемпионат Италии. Игра 33-го тура Серии А «Дженоа» — «Лацио» запланирована на 19 апреля. Команды встретятся на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

«Дженоа» находится в 12 очках от зоны вылета в Серию В за шесть туров до конца сезона. Нужны ещё как минимум две победы, чтобы гарантировать сохранение прописки. После 32 матчей «грифон» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Хорошую работу проделал главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино, который стал одним из открытий сезона. 41-летний итальянец показал виртуозное умение добиваться результата с довольно ограниченным как по количеству, так и по качеству составом.

«Дженоа» в большинстве встреч в Серии А придерживается контратакующей модели, рассчитывая на умение Альберта Гудмундссона зацепиться за мяч, самостоятельно создать и реализовать голевой момент. 26-летний исландец стал лучшим бомбардиром команды. Он забил в этом сезоне в чемпионате Италии 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Наверняка рассчитывал Джилардино усилить атакующий потенциал за счёт Руслана Малиновского, но 30-летний хавбек не оправдал ожиданий тренера. Он забил всего три мяча в этом сезоне. Он проигрывает конкуренцию, а не так давно получил травму.

Но проблеме Джилардино может только позавидовать Игор Тудор, который недавно возглавил «Лацио». Вот где бушует настоящий кризис, так это в римском клубе. Судите сами: травмированы лидеры Иван Проведель, Чиро Иммобиле и Алессио Романьоли.

Помимо травм важных футболистов, нагнетают обстановку ультрас «Лацио», которые оказывают серьёзное психологическое давление на игроков. Фелипе Андерсон объявил, что летом переходит в чемпионат Бразилии. Источники сообщали, что и Чиро Иммобиле планирует уйти из команды из-за постоянных нападок болельщиков.

Конфликты есть и в самой команде. Перед матчем с «Салернитаной», который «Лацио» выиграл со счётом 4:1, Игор Тудор и Маттео Гендузи вступили в спор. В итоге игрока не было в заявке на встречу. К чему приведут подобные настроения, сказать сложно, но психологическая обстановка явно далека от идеальной.

Игор Тудор вынужден в кратчайший срок взбодрить команду, поскольку она находится на седьмом месте в турнирной таблице и рискует остаться без еврокубков. Тем не менее у тренера есть небольшой шанс добиться успеха. В Кубке Италии «Лацио» добрался до полуфинала, но уступил в первом матче «Ювентусу» (0:2). Отыграть будет сложно.

«Дженоа» в хорошей форме и не проигрывает последние четыре матча. «Лацио» раздираем внутренними противоречиями и нестабилен в результатах. Красно-синие не ощущают давления и полностью адаптировались к схеме Джилардино, а вот у Тудора большие проблемы в части поиска оптимального состава из-за травм. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Дженоа» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.18.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Лацио» 19 апреля 2024 года

«Дженоа» на решающем отрезке сезона находится в хорошей форме. Красно-синие неплохо оборонялись в матчах с сильными соперниками: «Наполи» (1:1), «Ювентусом» (0:0) и «Фиорентиной» (1:1). В свою очередь, «Лацио» нестабилен и испытывает сложности из-за внутренних противоречий и большого количества травмированных лидеров. Мы предполагаем, что «грифоны» не проиграют в малорезультативном матче.

Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.18.