ПАОК — «Брюгге». Оздоев поможет Луческу выйти в полуфинал

18 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций ПАОК — «Брюгге». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу чёрно-белых можно с коэффициентом 1.92. Успех чёрно-синих оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций ПАОК — «Брюгге» 18 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч ПАОК — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций ПАОК — «Брюгге» (18.04.2024)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. 18 апреля состоятся четыре ответные встречи 1/4 финала Лиги конференций. В одной из них в городе Салоники местный ПАОК примет «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ПАОК проводит хороший сезон. До 1/4 финала Лиги конференций он добрался очень уверенно. Ещё в отборе на турнир ему начали попадаться сильные соперники. В третьем квалификационном раунде «двуглавые орлы Севера» убедительно обыграли крепкий «Хайдук» (0:0 и 3:0).

На групповом этапе ПАОК ожидали ещё более серьёзные испытания. Ему досталась сложная группа, состоящая из ХИКа, франкфуртского «Айнтрахта» и «Абердина». Соперники очень неудобные, но не для подопечных Рэзвана Луческу. Они выиграли пять из шести встреч. Ещё одна ознаменовалась ничьей.

Солидный вклад в успехи привнёс Магомед Оздоев. Он практически сразу зарекомендовал себя как важного для команды игрока. В матче последнего тура чемпионата Греции с афинским АЕКом (2:2) россиянин отметился забитым мячом на 89-й минуте. Этот гол спас чёрно-белых от поражения.

Всего Оздоев сыграл в составе ПАОКа 41 матч во всех официальных турнирах. За этот период времени он забил семь голов и отдал одну результативную передачу. В 1/8 финала Лиги конференций с загребским «Динамо» россиянин себя особо не проявил. Он провёл на поле много времени в первом матче, но в ответном Луческу предпочёл оставить футболиста в запасе.

Первый матч проходил в Загребе. «Двуглавые орлы Севера» проиграли со счётом 0:2. Поддержка родных трибун помогла им исправиться. Ответную встречу чёрно-белые выиграли с разгромным счётом — 5:1. Поэтому поражение в первой встрече 1/4 финала турнира с «Брюгге» вообще ни о чём не говорит.

Можно даже сказать, что поражение на руку подопечным Луческу. Они проиграли с минимальной разницей в счёте — 0:1. «Брюгге» активно шёл вперёд, стараясь заготовить как можно более благоприятную почву к ответной игре. Однако в частности благодаря оборонительным навыкам Оздоева забить бельгийцы сумели только один раз.

Также отдельно стоит отметить замечательную игру голкипера ПАОКа Доминика Котарски. Он выручил свою команду сначала на 58-й минуте, отразив точный удар в угол, который нанёс Ферран Жутгла. Затем хорватский вратарь парировал пенальти, который сам же «привёз». Забить ему — очень сложная задача.

У «Брюгге» хорошая комплектация состава. За него выступают несколько технических легионеров, а также опытные местные футболисты. Ведёт чёрно-синих за собой Ханс Ванакен, некогда весьма неплохо выступавший за национальную команду Бельгии.

Тем не менее при всех положительных моментах фон у «Брюгге» негативный. Совсем недавно клуб пережил смену главного тренера. Потребность в смене наставника возникла из-за неудовлетворительных результатов. Команда вылетела из Кубка Бельгии и очень часто теряла очки в чемпионате.

Особенно плохо у «Брюгге» обстоят дела с гостевым фактором. Он уступил в 6 из 15 выездных матчей в чемпионате Бельгии, а также четыре раза сыграл вничью. При новом тренере сине-чёрные пока что не проигрывают, но это только до поры до времени.

ПАОК подходит к встрече в качестве явного фаворита. Он одержал разгромные победы во всех трёх ответных матчах (два в квалификации и на стадии 1/8 финала Лиги конференций). Поставить на то, что «двуглавые орлы Севера» победят «Брюгге», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Сколько игрового времени Луческу выделит Оздоеву — сказать трудно. Однако тренер наверняка обратится за помощью к россиянину. Магомед обладает лидерскими качествами, универсальностью и отличными защитными навыками. Его подспорье точно не помешает румынскому специалисту.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций ПАОК — «Брюгге» 18 апреля 2024 года

На домашнем стадионе у ПАОКа есть большое преимущество. Команду очень сильно стимулирует и подпитывает поддержка болельщиков. У «Брюгге» с выездами дела обстоят плохо. Да и новый тренер ещё толком не освоился. Под его руководством чёрно-синие провели пока только четыре встречи. В грядущей они могут не выдержать накала и посыпаться.

Ставка: победа ПАОКа за 1.92.