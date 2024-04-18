Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов. Быстрый нокаут или приём?

19 апреля на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге состоится турнир ACA 174. Старт намечен на 17:00 мск. В одном из поединков основного карда в среднем весе Анатолий Токов подерётся с Шарафом Давлатмуродовым. Начало поединка – не ранее 21:45 мск.

Где смотреть АСА 174

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Коэффициенты букмекеров на бой АСА 174 Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов 19 апреля 2024 года

Эксперты считают фаворитом Анатолия Токова и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Шарафа Давлатмуродова оценили в 4.70. Аналитики предполагают, что поединок затянется. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 1.42, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 2.65.

Анализ и прогноз на бой ACA 174 Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов (19.04.2024)

В пятницу, 19 апреля, российская промоутерская компания ММА порадует болельщиков очень интересным турниром АСА 174. Пройдёт он в Санкт-Петербурге, на КСК «Арене». В одном из его боёв в среднем весе Анатолий Токов подерётся с Шарафом Давлатмуродовым. Победитель вправе рассчитывать на открытие новых горизонтов в лиге.

Токов должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым, но тот выбыл из-за травмы, и поединок был сорван. Как только Шараф узнал об этом, он тут же предложил лиге свою кандидатуру, и она была одобрена. Всё дело в желании взять реванш. За последние пять с небольшим лет у Волкодава было единственное поражение. Как раз в бою с Анатолием.

Сам Токов последние годы выступал в Bellator и добрался до титульного поединка за чемпионский пояс с Джонни Эблином. К сожалению, боец потерпел поражение судейским решением. Хотя до этого шёл с серией из шести побед. Среди них был бой с Александром Шлеменко, который он выиграл единогласно. Ну и, конечно же, в эту серию вошёл поединок с Шарафом, закончившийся победой Анатолия раздельным решением.

Из-за этого как минимум у Давлатмуродова такое невероятное желание взять реванш и закрыть вопрос. Но как он собирается выигрывать у такого опытного бойца? На стороне Волкодава будет преимущество в подготовке, пусть и небольшое. Токов долго готовился именно под Исмаилова, а в итоге ему предстояло сменить лагерь. Хотя вряд ли база будет сильно отличаться.

У Шарафа в списке побед нет таких громких имён, как у Токова. Несмотря на это, он является очень конкурентоспособным соперником. Давлатмуродов обладает мощным ударом, способен проводить успешные болевые и работать в партере, но уязвим. Причём не только в борьбе, но и в стойке. Смотря какой силы удар поймает Волкодав. Например, Бретт Купер его ронял, пусть и давно.

Токов очень разносторонний боец. Он обладает отличной борьбой, в стойке способен отправить в нокаут даже самых терпеливых соперников. Гильотина, кимура – чего только нет в списке умений 34-летнего спортсмена. Однако чего-то не хватило для уверенной победы над Шарафом в прошлом поединке.

Судя по последнему бою Анатолия, у него появились некоторые проблемы с борьбой. Он неуверенно работал в партере. Поэтому, вероятнее всего, Токов будет рассчитывать на свои мощные удары и станет прессинговать Шарафа с первого раунда. Если Волкодав проведёт правильную подготовку и изучит последний поединок Токова, то сделает основной упор на борьбу.

С высокой долей вероятности этот бой не дойдёт до судейского решения. Токов начнёт рубиться в стойке. Он хорошо умеет защищаться и давить, а также крайне устойчив на ногах. Шараф увлечён желанием поквитаться с Анатолием. Для него это очень важный поединок с точки зрения психологии. Плюс, если получится успешно провести приём, может случиться так, что АСА 174 получит сенсационную досрочную победу. Но наша ставка будет не на победителя, а на тотал меньше 2.5 раунда за 2.65.

Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за 2.65.