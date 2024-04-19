«Балтика» — «Крылья Советов». Злоключения Игнашевича продолжаются

20 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 2.50. Успех самарцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Крылья Советов» 20 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Балтика» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Балтика» — «Крылья Советов» (20.04.2024)

На 20 апреля запланированы три интересные встречи 25-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде «Балтика» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Крупно обыграв «Ахмат» (7:1) во встрече последнего тура чемпионата России, «Балтика» покинула зону вылета. Она поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице первенства. Воспользуется ли Сергей Игнашевич шансом сохранить прописку в элитном дивизионе? Будет ли у него возможность избежать зоны стыковых матчей?

Бывший защитник ЦСКА неустанно работает над прогрессом калининградцев. Благодаря его стараниям у команды очень здорово улучшился рисунок футбола, а также появился характер. Она постоянно создаёт много моментов. Правда, не всегда это помогает цепляться за очки.

Проблема «Балтики» заключается в нехватке ресурсов. Зимние трансферы не сильно помогли. Практически все футболисты клуба обладают плохим завершением и маленьким опытом выступлений в РПЛ. Поэтому сразу после уверенной победы во встрече с пребывающим в жутком кризисе «Ахматом» они потерпели поражение в привычной манере.

Калининградцы проиграли в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА (0:2). Они уступили по владению мячом, а также нанесли меньше ударов, в том числе в створ. В первом матче с армейцами «Балтика» потерпела поражение со счётом 0:1.

Калининградцы не боятся сильных соперников. Они регулярно навязывают конкуренцию командам из верхней части турнирной таблицы. Только вот зацепиться за результат не получается. Встречу 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» подопечные Игнашевича проиграли со счётом 1:2.

В середине сезона у самарцев был спад. Они потерпели ряд поражений и спустились в середину турнирной таблицы. Помог Игорю Осинькину вернуться в победное русло не зимний, а небольшой мартовский международный перерыв. После него клуб стал играть совсем с другим настроением.

В последних трёх турах в чемпионате России «Крылья Советов» сыграли вничью с лидирующим «Зенитом» (1:1), победили «Урал» (2:1) и «Рубин» (2:0). Постепенно Осинькин выделяет всё больше игрового времени приобретённому зимой техничному новичку — Франко Ороско.

За много лет работы Осинькин отладил не менее качественный футбол, чем тот, который поставил Игнашевич «Балтике». В прошлом сезоне «Крылья Советов», так же как и калининградцев, очень сильно подводило завершение. Помогло выправить тренеру ситуацию всего одно приобретение — Никита Салтыков.

19-летний полузащитник попал в список номинантов на премию Golden Boy. Он оказывает очень большое влияние на игру «Крыльев Советов». В 22 матчах в РПЛ Салтыков забил четыре мяча и отдал столько же голевых пасов, но результативность — не самое главное.

Благодаря технике Салтыкова у Осинькина появилась возможность вскрывать оборону даже обладающих очень надёжной игрой в защите соперников. Если Никита не поможет развить голевую атаку, то наверняка заработает пенальти или штрафной, который приведёт к взятию ворот. Плохо только одно — по окончании сезона он перейдёт в «Локомотив».

Заключить пари на то, что «Крылья Советов» не проиграют «Балтике» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Пять из шести последних очных встреч завершились именно так. В другой команды встречались в Кубке России.

У Игнашевича большой кредит доверия. Видно, что в каждой встрече его подопечные выкладываются на максимум, будто каждая игра — это финал. Только пока что у калининградцев очень редко получается выигрывать. В 23 матчах в РПЛ они одержали только пять побед — меньше лишь у замыкающего турнирную таблицу первенства «Сочи».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Крылья Советов» 20 апреля 2024 года

«Балтика» продолжает борьбу за выживание. Команда смотрится собранно и приятно, но победы вечно от неё ускользают из-за плохой реализации. «Крылья Советов» знают, что это такое. Они миновали этот этап благодаря умению Осинькина раскрывать таланты. Результаты на дистанции и история очных встреч всецело на стороне самарцев. Думается, они как минимум не проиграют и голов будет не слишком много.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.