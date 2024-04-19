«Металлург» – «Локомотив», второй матч. Ярославцы вкатятся в игру

Команде Игоря Никитина просто нужно было время на раскачку после перерыва.

20 апреля состоится второй матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Локомотив». Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.55. Шансы ярославцев оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Локомотив» 20 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.83. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 7.20.

Анализ и прогноз на второй матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Локомотив» (20.04.2024)

Остаётся не так много времени до момента, когда все узнают имя обладателя Кубка Гагарина. Насколько быстро наступит этот момент истины – зависит только от уровня конкуренции, которая будет между финалистами. 20 апреля во втором матче финала плей-офф КХЛ «Металлург» будет принимать «Локомотив» на «Арене-Металлург». Начало встречи – 14:00 мск. Счёт в серии – 1:0 в пользу магнитогорцев.

У Андрея Разина получилось сломить сопротивление ярославцев уже в первой игре. Как и ожидалось, на подопечных Игоря Никитина негативно повлиял длительный простой, во время которого они дожидались своего соперника по финальной серии. А вот «Магнитка» хоть и наверняка устала, но находится в игровом тонусе.

«Металлург» с начала встречи выглядел бодрее, активно прессинговал соперника, чаще бросал, но подводила реализация. 21 бросок в створ ворот «Локомотива», при девяти ответных за два периода. При этом ни одной заброшенной шайбы. Открыть счёт получилось только в третьем периоде.

Счёт открыли ярославцы, а «Металлург» как-будто подхватил эту волну и быстро забил ответный гол. Оставалось чуть меньше трёх минут до конца встречи, когда железнодорожники получили роковое удаление. «Лисы» воспользовались численным преимуществом и менее чем за две минуты до финальной сирены Петунин забросил победную шайбу. Отыграться «Локомотив» уже был не в силах.

Железнодорожники слишком долго втягивались в игру. Во втором матче должно быть полегче. «Лисы», конечно, очень молодая и быстрая команда, предпочитающая атакующий хоккей, но способная очень качественно отрабатывать в защите. Доказательством может послужить не только победа в игре с «Локомотивом», но и несколько скромно выигранных матчей у «Амура» и «Спартака».

Железнодорожники намного лучше смогут провести вторую игру с «Металлургом». 60 минут должно было хватить, чтобы прийти в себя после простоя. Плюс, они получили мощную встряску, которая поможет взбодриться. «Лисы» обязательно проявят себя, но в этой встрече мы отдаём предпочтение «Локомотиву» и предлагаем поставить на его победу с учётом овертайма с коэффициентом 1.95.

Игорь Никитин после встречи отметил, что прибавить в третьем периоде удалось благодаря игры на скоростях «Магнитки». Возможно, если бы ярославцы провели всю встречу в подобном режиме и избежали удаления, могли бы выйти победителями. Это будет хорошим уроком, который железнодорожники усвоили. Осталось сдать экзамен на «отлично».

Прогноз и ставки на матч «Металлург» – «Локомотив» 18 апреля 2024 года

«Магнитка» пребывает в игровом тонусе, но усталость рано или поздно даст о себе знать. Железнодорожники после проведённого времени в ожидании своего соперника по финалу долго вкатывались в игру. Им потребовалось два периода, чтобы прийти в себя. Но подвело ненужное удаление. Во втором матче ярославцы наверняка будут играть на тех же скоростях, что и «лисы». Объективно они в чём-то сильнее. В итоге, мы предполагаем, что «Локомотив» выиграет, но подстрахуемся и возьмём победу с учётом овертайма.

Ставка: победа «Локомотива» с учётом овертайма за 1.95.