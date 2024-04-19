«Рубин» — «Локомотив». Зачем Дзюба, если есть Глушенков?

20 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.45. Успех казанцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 20 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен тоже с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» (20.04.2024)

На 20 апреля запланированы три интересные встречи 25-го тура чемпионата России. В самой ранней из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани померяются силами местный «Рубин» и московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Рубин» возобновил сезон после зимнего перерыва очень плохо. Он победил только пребывающий в жутком кризисе «Ахмат» (2:1), а также не без везения зацепился за ничью в матче с «Краснодаром» (1:1). Сравняли счёт казанцы на 90-й минуте, после подачи углового. Забил Рустам Ашурматов.

Уступили подопечные Рашида Рахимова сначала «Пари НН» (0:1), а затем «Оренбургу» (0:3) и «Крыльям Советов» (0:2). В последних двух встречах они не создали ни одного реального голевого момента. Более того, казанцы нанесли только один удар в створ, да и тот — дальний.

Стратегия Рахимова работать перестала. Его подопечные качественно обороняются и мало что позволяют соперникам у своих ворот. Однако отсутствие приемлемой игры в нападении ставит крест на стараниях защитников и хороших результатах. Казанцы спустились на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ещё одной причиной спада «Рубина» являются травмы. Из-за интенсивных тренировок Рахимова во время зимнего перерыва, в лазарет угодило много футболистов. Ввиду того, что тренер редко пользуется заменами, у игроков возникла усталость. Снизилась скорость принятия ими решений, стало меньше креатива, борьбы и движения.

«Локомотив» тоже не самым удачным образом возобновил сезон после зимнего перерыва. В последних пяти турах в РПЛ он победил только «Ахмат» (2:0). Впрочем, и поражение у железнодорожников лишь одно — во встрече с «Динамо» (1:2). Вничью они сыграли с «Сочи» (2:2), «Краснодаром» (1:1) и ЦСКА (3:3).

Результаты не из лучших, но в оправдание красно-зелёным стоит добавить, что в соперниках были сильные и мотивированные команды. И если в первых четырёх встречах подопечные Михаила Галактионова выглядели невзрачно, то в игре с армейцами они порадовали болельщиков классным футболом.

Важную роль сыграло возвращение Максима Глушенкова в состав после дисквалификации. В игре с армейцами нападающий оформил хет-трик из результативных передач. Он мог стать автором и четырёх голевых пасов, но одно взятие ворот было отменено.

Глушенков выдал фантастический матч. Отлично выверенные им передачи постоянно создавали опасность у ворот ЦСКА. В 22 встречах в РПЛ и девяти играх в Кубке России форвард забил девять мячей и отдал 10 результатах передач.

Невызов в национальную команду на мартовские сборы лишь придал Глушенкову дополнительный стимул. Вот бы на Артёма Дзюбу также повлияла близость завершения сезона. Лучший бомбардир в истории РПЛ от слова совсем перестал забивать.

В матче с ЦСКА Дзюба местами был неплох. Он скатывал под удар сокомандниками и старался принести пользу. Для автоматического продления контракта форварду не хватает трёх результативных действий. Впрочем, а нужен ли 35-летний нападающий команде?

Дзюба в текущем сезоне очень сильно отличается от себя прошлогоднего. В состав красно-зелёных он перебрался с отличной мотивацией. Позднее стимул был утрачен. Нападающий стал концентрироваться не на футболе, а на медийности. Будет логично, если клуб не продлит с ним контракт.

У «Локомотива» хватает талантливых молодых футболистов, которые в перспективе могут раскрыться как Глушенков. Поставить на то, что железнодорожники обыграют «Рубин» можно с коэффициентом 2.38. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Другая ознаменовалась ничейным результатом — 2:2.

В текущем тонусе казанцам вряд ли удастся отобрать очки у «Локомотива». У железнодорожников есть проблемы в защите, но они не такие серьёзные, чтобы не обыграть совсем разучившихся атаковать подопечных Рахимова.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 20 апреля 2024 года

Для «Рубина» наступила чёрная полоса. Отлаженная Рахимовым система перестала давать плоды. Казанцы очень плохо смотрятся в атаке. Они и сами не играют, и другим не дают, очень прагматично обороняясь. Для «Локомотива» это не должно стать проблемой. Глушенков точными передачами способен растерзать оборону соперника.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.38.