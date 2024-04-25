«Сочи» бодрствует, «Факел» опасается, «Ростов» потерялся. Экспресс на РПЛ

25 апреля продолжим следить за встречами перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Нас ждёт немало интересного. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.32 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Урал» — «Ростов»

Клуб из Екатеринбурга предпримет ещё одну попытку покинуть зону стыковых матчей. Уж точно не о борьбе за выживание мечтали болельщики «Урала» перед началом сезона. Но что посеешь, то и пожнёшь. Гончаренко стабилен. Вновь его подопечные провели удачно первую половину чемпионата, а во второй потеряли силы. Пора бы уже белорусскому специалисту придумать, как лечить такую хандру.

Минувший матч с «Сочи» почти в одиночку мог вытащить 35-летний Ионов, если бы оранжево-чёрные не потеряли концентрацию и не упустили преимущество в два мяча. В итоге встреча завершилась вничью – 2:2.

От результатов «Ростова» после зимних сборов оставались только приятные впечатления. Будто Карпин освежил свои идеи и донёс до футболистов правильный настрой на оставшуюся часть сезона. Пока всё не перечеркнуло разгромное поражение в последнем матче со «Спартаком» — 1:5. Значит, есть проблемы и способы взломать оборону ростовчан.

«Урал» должен воспользоваться преимуществом домашнего стадиона, чтобы как минимум забить гол в ворота «Ростова». Сделать это будет несложно, но ни о какой победе, естественно, речи идти не может. Валерий Карпин получил много критики от болельщиков и экспертов в свой адрес за разгромное поражение в игре с красно-белыми. Этого ему достаточно, чтобы мотивировать своих подопечных. Поставим на «обе забьют» за 1.95.

Прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов»

У воронежцев есть стимул – борьба за сохранение прописки в РПЛ. Другие команды из нижней части таблицы заметно прибавили. Поэтому задача «огнеопасных» усложняется. Хорошо, что они могут положиться на опыт Сергея Ташуева. Правда, бодрое начало весенней части сезона сменилось тремя поражениями кряду. Можно сделать скидку на уровень соперников. Всё-таки уступил «Факел» ЦСКА (1:4), «Ростову» (0:1) и «Краснодару» (0:2).

«Крылья Советов» могут просто доигрывать сезон, потихоньку набирая очки. Они далеки от зоны переходных матчей, но и не смогут побороться за топ-3 таблицы РПЛ. Самарцы выигрывают те встречи, которые должны. Особого рвения за ними незаметно. Задача Осинькина — довести до нужного уровня своих новичков, чтобы они зажгли в будущем сезоне.

«Крылья Советов» всегда цепляются за мяч и пытаются как минимум забить. Что ж, во встрече с «Факелом» эта задача вполне выполнима. А там видно будет. И хотя соперники редко играли между собой вничью, в этом матче выделить фаворита нелегко. Учитывая отсутствие психологического давления, мы бы поставили на то, что самарцы не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча за 1.80. Всё-таки в таких играх не бывает много голов.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Сочи»

Грозненцы крайне нестабильны. Особенно в последних матчах. Они часто терпят поражения, и непохоже, что Магомед Адиев станет их спасителем. Команда находится на предпоследнем месте в таблице РПЛ. «Ахмат» чувствует давление, ведь может покинуть элитный дивизион по итогам сезона. Если не прибавит. Серия из четырёх поражений в первенстве прервались лишь в минувшем туре. «Зелёные» победили ЦСКА со счётом 2:1. Справедливости ради стоит отметить, что армейцы провели больше 70 минут в меньшинстве. Несмотря на это, забили гол. Пусть и с пенальти.

«Сочи» больше похож на стабильный клуб. Но дело не в победах, а в большом количестве ничейных результатов. Пять из шести последних встреч в РПЛ завершились вничью. Причём в четырёх случаях со счётом 2:2. Отсутствие обороны, но умение цепляться за результат, выгрызать голы приносит пользу южанам. Осталось только придерживаться выбранного плана. Придут и победы.

Не стоит обольщаться победой грозненцев в матче с ЦСКА. Это либо временная акция, либо влияние игры в большинстве. У кого есть реальные шансы не проиграть – так это у «Сочи». Правда, ставить на это довольно рискованно. Ведь клуб выступает на выезде. Стоит обратить внимание на слабую оборону «Ахмата». Ею точно сумеют воспользоваться южане. Ставки на индивидуальный тотал «Сочи» больше 1 мяча принимают за 1.80.

Экспресс на матчи 25 апреля

Ставка 1: обе забьют в матче «Урал» — «Ростов» за 1.95.

Ставка 2: «Крылья Советов» не проиграют «Факелу» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

Ставка 3: индивидуальный тотал «Сочи» в игре с «Ахматом» больше 1 мяча за 1.80.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.80 Х 1.80 = 6.32.