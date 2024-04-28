«Вашингтон» — «Рейнджерс», четвёртый матч. Панарин отправит Овечкина в отпуск

29 апреля состоится матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «синерубашечников» можно за 1.95, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 3.20. Ничья в основное время доступна за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 29 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Рейнджерс» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Ставки на победу «Рейнджерс» с учётом ОТ принимают за 1.59. Шансы «Кэпиталз» выиграть матч оценили в 2.41.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» (29.04.2024)

29 апреля в четвёртом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

Обладатели Президентского кубка «Рейнджерс» подтвердили свои амбиции. Они выиграли три матча у «Вашингтона» (4:1, 4:3 и 3:1) и, соответственно, ведут в серии со счётом 3-0. «Кэпиталз» оказались абсолютно не готовы к уровню командного взаимодействия, который показали «синерубашечники». Всего лишь одна победа отделяет клуб из Нью-Йорка от выхода в четвертьфинал.

«Рейнджерс» выиграли в минувшем матче у «Вашингтона» со счётом 3:1, и этот результат даёт полное представление о командах в этой серии плей-офф. «Кэпиталз» больше атаковали, нанеся 29 бросков. Они также были лучше в силовой борьбе (47 хитов), но уступили в реализации опасных моментов, игре в большинстве и на вбрасываниях (41%).

«Синерубашечники» часто нарушили правила в минувшей встрече, но из шести попыток забить в большинстве «Вашингтон» не извлёк никаких дивидендов. В свою очередь, «Рейнджерс» реализовали численное преимущество и даже забили гол в меньшинстве. Несогласованность «столичных» привела к перехвату, и Баркли Гудроу проявил хладнокровие, забросив важную шайбу.

К главному тренеру «Вашингтона» Спенсеру Карбери накопились вполне обоснованные претензии из-за нестабильной игры команды, но у него есть небольшое оправдание. Отсутствуют три защитника. Винсент Иорио получил травму в первом матче серии, проведя на льду чуть меньше двух минут, а Ник Дженсен и Расмус Сандин выбыли незадолго до окончания регулярного чемпионата.

Откровенно говоря, большего ждали от капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард практически в одиночку затащил команду в плей-офф, великолепно сыграв на решающем отрезке регулярного чемпионата, но в трёх матчах серии с «Рейнджерс» не набрал ни единого очка. Защита «синерубашечников» не даёт ему шанс на «чистый» бросок.

«Рейнджерс», не прикладывая сверхусилий, владеют инициативой в каждом матче. Реализация опасных моментов на высоком уровне, все игроки отличаются максимальной самоотдачей, поэтому на результате совершенно не сказывается спад у Артемия Панарина. Форвард, который решал в регулярном чемпионате, набрав 120 очков, в плей-офф пока ограничился только одной заброшенной шайбой.

Питер Лавиолетт нашёл вариант схемы, как заставить оборону «столичных» работать на максимуме и совершать ошибки. По уровню игры в атаке «синерубашечники» превосходят соперника, а также хороши в большинстве. В нападении «Кэпиталз» нужны срочные перемены, но ждать их не приходится. Мы предполагаем, что «Рейнджерс» выиграют в основное время за 1.95.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 29 апреля 2024 года

«Рейнджерс» раскусили оборонительную схему «Вашингтона». Вряд ли наставник «столичных» сумеет перезагрузить команду и поставить под контроль сильную линию нападения соперника. Овечкин не нашёл свою игру в плей-офф. Поверим в победу «синерубашечников» в основное время матча.

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.95.