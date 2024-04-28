Ничушкин держит курс на победу, Макдэвид проходит защиту насквозь. Экспресс на НХЛ

«Колорадо» наращивает преимущество в серии с «Виннипегом», а «Эдмонтон» просто неудержим в атаке.

1/8 финала плей-офф НХЛ уже подошла к четвёртым матчам. В ночь с 28 на 29 апреля состоятся четыре встречи. Только в одной из них может определиться четвертьфиналист, в остальных борьба продолжится. Вот их и рассмотрим для нашего экспресса с коэффициентом 7.52.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Виннипег» (счёт в серии 2-1)

В последнем матче «Колорадо» разгромно обыграл «Виннипег» со счётом 6:2, продлив свою победную серию до двух игр. Единственную встречу «Виннипег» выиграл ещё в начале серии. Причём с трудом – 7:6. Коннор Хеллебайк достойно считается одним из главных претендентов на «Везина Трофи». Благодаря его превосходной работе в воротах в регулярке «Джетс» пропустили всего 199 шайб. Но в плей-офф его надёжность рухнула.

15 шайб пропустил вратарь «Виннипег» за три встречи в Кубке Стэнли. Конечно, не стоит перекладывать всю вину на голкипера, ведь не справляется вся защита. В каждой игре «Колорадо» перебрасывает «Джетс».

«Колорадо» был расстроен игрой Георгиева в первой встрече, но выбора у тренера не было. Россиянин продолжал играть основным вратарём и в следующих двух матчах показал отличный результат. Александр пропустил только четыре шайбы в двух последних играх. На него можно положиться. Как и на другого хоккеиста из России – Ничушкина. В каждой из трёх встреч он забрасывал ровно по одной шайбе.

Георгиеву помогла критика. Он взял себя в руки и выдаёт классную игру в воротах. Быть может, пора проснуться и Коннору Хеллебайку? Но тут совсем другая история. Дело не в упадке сил голкипера или потере концентрации, а в шикарной атаке «лавин». Кейл Макар, Арттури Лехконен, Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Валерий Ничушкин делают основной результат. Мы считаем, что «Колорадо» выиграет с коэффициентом 2.00.

Прогноз на матч «Нэшвилл» — «Ванкувер» (счёт в серии 1-2)

«Ванкувер» предпримет попытку увеличить преимущество в серии до 3-1. В минувшем матче «Кэнакс» не без труда победили «Предаторз» со скромным счётом 2:1. В основном работало только первое звено «косаток». Джей Ти Миллер открыл счёт, реализовав большинство, а во втором периоде увеличил отрыв Брок Бёзер. Вновь гол был забит во время численного преимущества. Единственную шайбу за хищников забросил Люк Евангелиста, но слишком поздно, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью.

Однако самое интересное, что «Нэшвилл» полностью владел инициативой, нанёс 30 бросков в створ, при 12 от «Ванкувера». Подвело огромное количество удалений, а также хорошо отыграл в воротах «Кэнакс» Кейси Десмит. Слабо верится, что голкипер проведёт ещё одну встречу так же феноменально. Если «Предаторз» перестанут удаляться, могут сравнять счёт в серии. На это и будет наш прогноз – на победу «хищников» с коэффициентом 2.35.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (счёт в серии 1-2)

«Лос-Анджелесу» очень сложно сдерживать невероятную атаку «Эдмонтона». В первом матче серии «Ойлерз» победили со счётом 7:4, но затем уступили (4:5 ОТ). В минувшей встрече они вернули преимущество, крупно выиграв у «Кингз» — 6:1.

Стюарт Скиннер заставил понервничать болельщиков, пропуская по четыре шайбы в первых двух играх серии плей-офф. В третьем матче он вернул былую форму и отразил 27 из 28 бросков. Да, по правде говоря, ему не нужно быть супернадёжным вратарём, играя в такой атакующей команде, как «Эдмонтон». Всегда можно рассчитывать на нападение. Но каждый раз, когда он выручает, у «Ойлерз» появляется больше шансов одержать лёгкую победу.

Чего не скажешь про Кэма Тальбо, которому приходится работать на износ. За три игры он пропустил 16 голов. Психологически голкипер «Лос-Анджелес» наверняка в плохом состоянии. В таком случае эта серия вряд ли продлится долго. В атаке «Кингз» пытаются не отставать от соперника, но чем дальше, тем получается хуже.

Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Леон Драйзайтль – в фантастической форме. Эта тройка способна творить чудеса и вытаскивать любые сложные матчи. Мы считаем, что «Кингз» тоже могут взорваться в очередной раз. Всё-таки они выступают дома и по первым двум играм показывали высокую результативность. Поэтому поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 1.60.

Экспресс на НХЛ

Ставка 1: победа «Колорадо» в матче с «Виннипегом» за 2.00.

Ставка 2: победа «Нэшвилла» в игре с «Ванкувером» за 2.35.

Ставка 3: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» за 1.60.

Общий коэффициент: 2.00 Х 2.35 Х 1.60 = 7.52.