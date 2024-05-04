«Айнтрахт» — «Байер». Сразу видна игра чемпиона!

5 мая состоится матч 32-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» — «Байер». Начало игры — в 18:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 2.20. Шансы «орлов» оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Айнтрахт» — «Байер» 5 мая 2024 года

Эксперты считают, что матч «Айнтрахт» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют «орлы», сыграет коэффициент 1.30. Гол «фармацевтов» доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Байер» (05.05.2024)

5 мая «Айнтрахт» попробует положить конец беспроигрышной серии «Байера» в матче 32-го тура Бундеслиги. Встреча состоится на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало игры – в 18:30 мск. Неужели до конца сезона не найдётся команды, которая остановит «фармацевтов»?

Победа дортмундской «Боруссии» в игре с «ПСЖ» в Лиге чемпионов подарила Германии пятую дополнительную путёвку в еврокубки. Перед «Айнтрахтом» открылась перспектива выйти в Лигу Европы с шестого места в турнирной таблице. Франкфуртцы опережают «Фрайбург» и «Хоффенхайм» на пять очков.

Уверенность в победе в грядущем матче вселяет отличная игра «орлов» на домашнем стадионе. В Бундеслиге на своём поле «Айнтрахт» проиграл только 1 из 15 встреч, но семь завершил вничью. То самое поражение франкфуртский клуб потерпел в игре со «Штутгартом» (1:2). Как минимум поэтому «Байер» ожидают сложности.

Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают 47 матчей кряду во всех турнирах. В минувшей игре в Лиге Европы «фармацевты» победили «Рому» на выезде со счётом 2:0 благодаря голам Флориана Вирца и Роберта Андриха. Эта встреча стала пятой из последних 10, в которых «львы» отыграли «на ноль».

Если раньше у них часто наблюдались проблемы в защите, то последнее время Хаби Алонсо стал устранять и их. Пусть «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, но он всё ещё мотивирован установить рекорд. Клуб может стать первым в истории Бундеслиги, кому удастся завершить сезон без поражений. Ради такого стоит приложить усилия.

Последние две игры в первенстве стали настоящим испытанием для «Байера». Сначала ему пришлось отыгрываться на последних добавленных минутах в матче с дортмундской «Боруссией» (1:1), а затем «фармацевты» на 90+6-й минуте сравняли счёт встречи со «Штутгартом» (2:2). У них волевой характер.

Футболист «Айнтрахта» Уго Экитике пребывает в хорошей форме. Он забил в двух последних матчах подряд и наверняка вновь выйдет в основном составе. Помогать ему будет Омар Мармуш. Египтянин является лучшим бомбардиром «орлов». На его счету 11 мячей и шесть результативных передач.

Хаби Алонсо ответственно подходит к изменениям в составе. Он прекрасно работает с глубиной и делает своевременные замены. Встречу с «Ромой» пропустили Виктор Бонифасе и Патрик Шик. Наверняка отдых получит Флориан Вирц, а нигериец и чех выйдут с первых минут на поле. В таком случае «Айнтрахту» точно не позавидуешь.

Встреча почти наверняка получится результативной. Обе команды мотивированы на победы, а изменения в составе «фармацевтов» иногда вскрывают проблемы в обороне. Как минимум по этой причине в двух минувших матчах Бундеслиги команде Хаби Алонсо пришлось отыгрываться. Мы предлагаем поставить на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Айнтрахт» — «Байер» 5 мая 2024 года

«Орлы» чувствуют себя комфортно, но им хотелось бы прочно закрепить за собой шестое место. Мотивация сохраняется. «Байер» планирует завершить сезон без поражений. У него отличные шансы на это. Леверкузенцы демонстрируют отличный атакующий футбол, проявляют характер, когда нужно отыгрываться, а Хаби Алонсо отлично пользуется глубиной состава. Нас ждёт ещё один результативный матч.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.