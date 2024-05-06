«Зенит» — ЦСКА, второй матч. Петербуржцы жаждут реванша

Вторую встречу проигрывать нельзя. Армейцы не простят. Впрочем, не всё зависит от Паскуаля.

7 мая состоится второй матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА. Начало игры — в 19:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. Успех москвичей по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА 7 мая 2024 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ будет результативным: тотал больше 155.5 очка идёт за 1.56, а тотал меньше 155.5 очка — за 2.35. Заключить пари на то, что москвичи наберут очки первыми, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА (07.05.2024)

В самом разгаре плей-офф Единой лиги ВТБ. На 7 мая запланирован второй матч 1/2 финала, в котором померяются силами «Зенит» и ЦСКА. Первую встречу армейцы выиграли с разгромным счётом — 82:67. Получится у петербуржцев взять реванш или в Москву придётся ехать с 0-2?

На протяжении всего первого матча ЦСКА владел инициативой. Его массивные защитники внешне непринуждённо останавливали техничных нападающих «Зенита». Где-то, конечно, приходилось фолить. Некоторые нарушения были на грани получения дисциплинарного штрафа.

Впрочем, всё это уже детали. Главное — стратегия ставшего главным тренером команды перед началом плей-офф Андреаса Пистиолиса сработала безупречно. Греческий тренер отлично изучил соперника и с максимальной эффективностью воспользовался его слабыми сторонами.

Под занавес первой встречи с петербуржцами красно-синие всё чаще и оригинальнее вскрывали защиту. Одним из ключевых эпизодов матча стали два вовремя заброшенных трёхочковых Ивана Ухова. После них «Зенит» окончательно потерял веру в то, что может отыграться.

На предыдущей стадии армейцы уверенно победили крепкий «Енисей» — 3-0. Они очень быстро адаптируются к требованиям Пистиолиса и стремительно прогрессируют. После победы в первом матче с «Зенитом» грек выразил уверенность, что команда может играть куда лучше. Что ж, всё в его руках.

У подопечных Хавьера Паскуаля в первом матче серии с ЦСКА не получалось вообще ничего. У них от слова «совсем» не летели дальние броски. Много проигранных подборов, недостаточно быстрое движение по площадке и неудовлетворительное созидание — вот чем «порадовали» петербуржцы.

Неплохо выступил разве что Сергей Карасёв, игравший с повреждением. Он реализовал четыре из шести попыток забросить трёхочковый. Не подведёт ли его здоровье в самый неподходящий момент? Защитники ЦСКА встречают жёстко. Риск усугубить травму велик.

А вот ещё один вопрос на засыпку — удастся ли Паскуалю найти способ тактически переиграть Пистиолиса? Конечно, после провальной первой встречи испанский наставник наверняка проведёт тщательную работу над ошибками, разложит на атомы стратегию соперника и подберёт правильные слова для мотивации подопечных.

Однако и Пистиолис не из простаков. Пока что под его руководством ЦСКА не проиграл ни одного матча. Команда заряжена. Она живёт верой в идеи нового наставника и правильно выполняет все тренерские установки. Армейцы выглядят практически неуязвимыми.

Впрочем, после поражения в первом матче у петербуржцев определённо точно будет правильная спортивная злость. Они должны выступить с гораздо большей самоотдачей и желанием. В конце концов, на них лежит ответственность. Нельзя подвести родных болельщиков.

Да и в целом серия не обещает быть быстрой. У ЦСКА и «Зенита» приблизительно одинаковые шансы на победу в серии. Обе команды обладают характером и харизмой. Заключить пари на то, что во втором матче они на двоих наберут больше 159.5 очка, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

В первую очередь Паскуалю необходимо улучшить качество баскетбола в нападении. После поражения в первом матче он заявил, что играть было невозможно из-за большого количества травм. Повреждения получили Джош Карлтон, Кайл Курич и Винс Хантер. Тем не менее испанец заверил, что ко второй встрече команда будет готова.

У армейцев в принципе очень хорошо обстоят дела с результативностью. В четырёх матчах текущего розыгрыша плей-офф они набрали 355 очков. У красно-синих в составе множество мастеровитых нападающих. При Пистиолисе они могут выйти на иной, более высокий уровень.

Прогноз и ставка на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА 7 мая 2024 года

Для «Зенита» крайне важно выиграть второй матч. Однако у него есть ряд проблем, и не факт, что Паскуаль сумеет решить все. Травмы сильно усложняют ему задачу. Родные трибуны дадут фору петербуржцам, но её может оказаться недостаточно для победы. ЦСКА очень классно прибавил при новом тренере.

Ставка: тотал больше 159.5 очка за 1.90.