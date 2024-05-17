Экспресс на ЧМ-2024: сборной Казахстана поучиться бы у австрийцев

Всё меньше времени остаётся у команд до окончания группового этапа чемпионата мира в Чехии. Пора заняться решением ключевых задач. Специально для вас мы собрали экспресс с коэффициентом 6.95 на матчи ЧМ-2024, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Германия — Казахстан

Немцы отлично стартовали на чемпионате мира — с победы в матче со Словакией (6:4). Правда, после этого они потерпели два поражения подряд. Причём обе встречи проиграли с одинаковым счётом 1:6 — США и Швеции. Зато вдоволь покуражилась сборная Германии в игре с Латвией. Она буквально уничтожила соперника — 8:1. Ясин Эхлиз вновь был неудержим и отдал два голевых паса. Он продлил свою результативную серию до четырёх матчей.

Казахстан не добился никакого прогресса по ходу группового этапа ЧМ-2024. Начала команда классно. Она выиграла у Франции со счётом 3:1. На этом всё. После этого подопечные Мамбеталиева потерпели три поражения кряду. Они уступили Словакии (2:6), Латвии (0:2) и Швеции (1:3). У казахстанцев следующие матчи будут не менее сложными. Хорошо бы не опуститься на последнее место.

Немцы являются явными фаворитами предстоящего матча. Постепенно они включаются в игру, набирают обороты и к началу плей-офф должны быть на пике. Если, конечно, смогут выйти из группы. Рекомендуем ставку на победу Германии с форой (-2.5) за 1.95.

Прогноз на матч Польша — США

Американцы оступились в первой встрече группового этапа ЧМ-2024. Они проиграли Швеции со счётом 2:5. Хотя все ожидали борьбы от них и равного хоккея. В следующем матче сборная США прибавила и крупно победила Германию — 6:1. Казалось, что дела налаживаются, но в третьей игре «ледяные янки» уступили Словакии (4:5 ОТ). Помогла реабилитироваться в глазах болельщиков и закрепиться в зоне плей-офф победа в матче с Францией.

Польша — главный претендент на вылет из элитного дивизиона чемпионата мира. Она проиграла все четыре встречи группового этапа — Латвии (4:5 ОТ), Швеции (1:5), Франции (2:4) и Словакии (0:4). Никакого чуда ждать от «орлов» не следует. Как ещё может проявить себя сборная, которая спустя почти 22 года вернулась в большую игру?

Конечно, у поляков почти нет шансов на достойную игру с США. «Ледяные янки» должны без проблем выигрывать с приличной разницей. Один только Брэди Ткачук может оформить как минимум дубль. Предлагаем ставку на победу американцев с форой (-4.5) за 1.55.

Прогноз на матч Чехия — Австрия

Чехи как законные хозяева чемпионата мира — 2024 показывают отличные результаты. Они одержали три победы в четырёх матчах. Подопечные Радима Рулика выиграли у Финляндии (1:0 Б), Норвегии (6:3) и Дании (7:4). Проиграла «народная команда» только Швейцарии (1:2 Б). Если сборная Чехии победит Австрию и Великобританию в предстоящих встречах, то игра с Канадой будет не так важна.

Хотя недооценивать австрийцев не следует. Они стартовали с трёх поражений кряду — в матчах с Данией (1:5), Швейцарией (5:6) и Канадой (6:7 ОТ). В игре с «кленовыми листьями» сборная Австрии отыгралась с 1:6. Характера ей не занимать. В последней же встрече «орлы» совершили настоящую сенсацию, выиграв у Финляндии со счётом 3:2.

Конечно, хозяева турнира выглядят грозно, но как удивляют австрийцы! Мы просто не можем не предложить прогноз на индивидуальный тотал «орлов» больше 1.5 шайбы за 2.30.

Экспресс на 17 мая

Ставка 1: победа Германии с форой (-2.5) в матче с Казахстаном за 1.95.

Ставка 2: победа США с форой (-4.5) в игре с Польшей за 1.55.

Ставка 3: индивидуальный тотал Австрии в матче с Чехией больше 1.5 шайбы за 2.30.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.55 Х 2.30 = 6.95.