Экспресс на 1/4 финала ЧМ-2024: «Тре Крунур» выбьют финнов, американцы пройдут чехов

Ситуация на чемпионате мира становится всё более интересной.

23 мая пройдут все матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата мира в Чехии. Это настоящий праздник для поклонников хоккея. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.11 на игры, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Канада — Словакия

Канадцы показывают стабильные результаты и идут на волне побед, что видно из их последних игр. «Кленовые листья» выиграли у Чехии (4:3 ОТ), Швейцарии (3:2) и Финляндии (5:3), а это свидетельствует о высоком уровне игры и сплочённости в матчах даже с сильными соперниками. Также стоит отметить, что канадская команда неизменно показывала хорошие результаты в очных встречах с Словакией. Это также укрепляет её позиции как фаворита предстоящей игры.

С другой стороны, Словакия проиграла последнюю встречу со счётом 1:6 Швеции, что может говорить о трудностях с прямыми конкурентами. Несмотря на это, словаки показали хорошую игру с Францией (4:2) и США (5:4 ОТ). Они способны на сюрпризы и могут оказать достойное сопротивление.

Однако, основываясь на общей статистике и последних играх, можно предположить, что Канада имеет все шансы выиграть. Мы предполагаем, что матч закончится победой Канады и тотал будет больше 5.5 шайбы за 1.88. Она должна доминировать на льду благодаря опыту и высокому уровню, хотя Словакия вполне может забросить пару шайб, используя ошибки в обороне соперника.

Прогноз на матч США — Чехия

США одержали убедительные победы в последних матчах с Латвией и Казахстаном, а также уверенно обыграли Польшу и Францию. Единственное поражение американцев в основное время пришлось на игру со Швецией (2:5), а Словакии они уступили со счётом 4:5 в овертайме.

Сборная Чехии, в свою очередь, также показывает стабильность, компенсируя поражение Канаде уверенными победами во встречах с Великобританией, Австрией и Данией. Однако стоит отметить, что в недавнем матче со Швейцарией чехи уступили со счётом 1:2 после буллитов. Это может свидетельствовать о некоторых недочётах в стратегии.

История очных встреч говорит о том, что они достаточно равны. Последние пять игр закончились с разными результатами. В том числе Чехия побеждала США со счётом 8:4, а американцы в одном из матчей одолели «народную команду» 3:0. Любая из сборных имеет шансы на победу в предстоящей встрече.

Наш прогноз на эту игру — победа сборной США с коэффициентом 2.30. Американцы покажут сильную игру в атаке, как это было в последних матчах.

Прогноз на матч Швеция — Финляндия

Швеция показывает впечатляющие результаты, забивая своим соперникам по несколько шайб за игру и уверенно побеждая всех без разбора. Финляндия неубедительна в последних играх, потерпев поражения во встречах с Швейцарией и Канадой. Тем не менее победы в играх с Данией и Австрией свидетельствуют о неплохом состоянии «львов».

Наш прогноз: Швеция использует свою текущую форму для того, чтобы одержать победу и оправдает звание одного из главных претендентов на золотые медали. Однако Финляндия не даст просто так увезти победу и будет бороться до последней минуты. Поэтому ожидается напряжённая игра с минимальным преимуществом шведов.

Счёт на табло по окончании матча, по нашим ожиданиям, будет близкий — 4:3 в пользу Швеции. Этот результат отражает как доминирующее положение Швеции на турнире, так и тот факт, что Финляндия является сильным и непредсказуемым соперником, который может в любой момент переломить ход игры. А этот четвертьфинал обещает быть самым интересным на турнире. Предлагаем ставку на победу «Тре Крунур» с разницей в 1-2 шайбы за 2.80.

Экспресс на 23 мая

Ставка 1: победа Канады в матче со Словакией и тотал больше 5.5 шайбы за 1.88.

Ставка 2: победа США в игре с Чехией за 2.30.

Ставка 3: победа Швеции в матче с Финляндией в 1-2 шайбы за 2.80.

Общий коэффициент: 1.88 Х 2.30 Х 2.80 = 12.11.