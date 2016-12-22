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Прогноз Генича на матч «Фиорентина» — «Наполи»: обе забьют и тотал больше

22 декабря 2016, четверг. 17:06. Ставки
Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Фиорентина» — «Наполи» в 18-м туре Серии А.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 гола за 1.80 (см. все коэффициенты на матч)

«Практически во всех матчах сезона «Фиорентина» забивает. Только в трёх встречах ей не удалось забить. Любопытно, что «фиалки» не забивали в двух домашних встречах — против «Милана» и «Аталанты». «Наполи» в последних встречах творит невероятное, забивает нереальное количество мячей. Мертенс в этих двух матчах опережает график Месси и Роналду. Семь мячей за два матча — это что-то невероятное. «Фиорентина» обратит на это внимание. Вернутся в строй Бадель и Сальседо. Придётся играть, скорее всего, без Гонсало Родригеса. У него проблемы с желудком. Предлагаю вариант — «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Допускаю, что «Наполи» здесь выиграть не сможет, но голы будут забиты с обеих сторон в большом количестве», — считает эксперт.

Встреча «Фиорентины» и «Наполи» состоится 22 декабря во Флоренции. Начало — 22:45 мск. Вы можете получить бесплатную ставку в размере 500 рублей на этот матч.
Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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22 декабря 2016, четверг
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