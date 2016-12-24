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Букмекеры: «Лейкерс» Мозгова проиграют «Клипперс» в матче НБА

24 декабря 2016, суббота. 17:30. Ставки
25 декабря состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, и «Лос-Анджелес Клипперс». Начало — в 6:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «Клипперс» и предлагают поставить на победу «парусников» в основное время за 1.30. Шансы «Лейкерс» оценены в 4.00, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.

Ставку на победу «озёрных» с учётом ОТ можно сделать за 2.90, а на победу «Клипперс» — за 1.20 (см. все коэффициенты на матч).

Коэффициент на ТБ 212,5 очка — 2.30, а на ТМ 212,5 очка — 1.45.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Тимофей Мозгов коэффициенты
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