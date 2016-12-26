«Кливленд» не помешает «Голден Стэйт» стать чемпионом НБА, считают букмекеры

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на обладателя Кубка Ларри О’Брайена спустя два месяца после старта регулярного чемпионата НБА.
Явным фаворитом остаётся «Голден Стэйт Уорриорз» (1.70). Поставить на действующего чемпиона «Кливленд Кавальерс» предлагается за 3.80. Следом идут «Сан-Антонио Сперс» (6.00), «Лос-Анджелес Клипперс» (16.0), «Бостон Селтикс», а также «Торонто Рэпторс» и «Оклахома-Сити Тандер» (по 30.0).
Поставить на «Лос-Анджелес Лейкерс» с российским центровым Тимофеем Мозговым можно за 100.0.