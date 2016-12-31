Аналитики: «Сент-Луис» Тарасенко выиграет у «Нэшвилла» в матче НХЛ

31 декабря в Сент-Луисе состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз», за который выступают Владимир Тарасенко и Наиль Якупов, и «Нэшвилл Предаторз». Начало — в 04:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Блюз» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.06. Шансы «Нэшвилла» оценены в 3.11, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.80.
Ставку на победу «Сент-Луис» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.61, а на победу «Предаторз» — за 2.19 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.20, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.62.