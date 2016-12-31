«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Робби Сэвидж ставит на победу команды Клоппа

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 31 декабря, начало — в 20:30 мск.«Что может быть лучше такого матча под Новый год? Встречаются вторая и третья команды АПЛ, каждая из которых одержала по три победы подряд. Но у „Ливерпуля“ очень хорошая статистика домашних матчей с „Сити“ в АПЛ: 1 поражение в 19 матчах. „Горожане“ долго мучились даже с „Халлом“, а уж на „Энфилде“ им точно будет тяжело».